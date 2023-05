Город одобрил льготный инвесткредит производителю мясных продуктов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства одобрил льготный инвестиционный кредит одному из крупнейших столичных производителей мясных продуктов питания. В его рамках предприятию будет компенсирована часть процентов. Полученные средства компания направит на собственное развитие, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город продолжает оказывать финансовую помощь столичным заводам для расширения и модернизации площадок. Так, льготный инвестиционный кредит в размере более трех миллиардов рублей был одобрен производителю мясных продуктов питания “ПК “Элитгрупп инвест”. Ставка по программе Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства составляет три процента. Сегодня предприятие продолжает строить вторую очередь завода по изготовлению продуктов из переработанного мяса. Реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Средства, полученные в рамках программы льготного инвестиционного кредитования, компании могут направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.

«На площадке производителя будут выпускать мясные и мясо-растительные консервы из говядины, свинины, курицы, индейки как в жестяной банке, так и в ламистерной упаковке. Город предоставил инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Программа льготного инвестиционного кредитования промышленности действует с марта 2022-го. В апреле этого года город принял решение распространить ее на договоры лизинга оборудования. Участвовать в программе могут малые и средние промышленные предприятия.

Сергей Собянин включил лизинг оборудования в программу финансовой поддержки модернизации московских компаний

Кроме того, с февраля при оформлении кредитов организациям, реализующим проекты по строительству промышленной инфраструктуры, больше не надо выполнять требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности персонала прошлых лет.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.

Направить заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 4. Вся необходимая информация также доступна на сайте фонда или по телефону: +7 495 777-26-96.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

