Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Во втором квартале 2023 выставят нежилое здание XIX века с земельным участком. Оно располагается в центре столицы. Инвестор сможет разместить там офисы или торговые объекты. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского и мущества Максим Гаман.

«Выставляемое на торги нежилое двухэтажное здание расположено на улице Пятницкой (дом 31, строен 16). Общая площадь дома с тремя отдельными входами и подвалом составляет 378 квадратных метров, площадь земельного участка — 0,03 гектара. Будущий собственник сможет открыть здесь офисы или магазины», — рассказал Максим Гаман.

Año 1815 ции метро «Третьяковская» и Государственной Третьяковской галереи. Площадь первого этажа составляет 137 квадратных метров, еще 146 квадратных метров приходится на в торой этаж. В здании также есть подвал, его площадь — 95 квадратных метров.

Условия продажи городского имущества и участия в тендерах описаны наофициальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на с айте economía.mos.ru.

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