Гиперболоид инженера Шухова (25.05.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 26 мая 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область» серии «Изобретения России» (каталожный номер 5111-0482).

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Владимир Шухов — выдающийся русский и советский инженер, архитектор, изобретатель. В 1896 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде он представил первую в мире гиперболоидную конструкцию — водонапорную башню. После выставки башню приобрел и перевез в свое имение в селе Полибино меценат Юрий Нечаев-Мальцев.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено выполненное в рельефе и в технике лазерного матирования изображение водонапорной башни, возвышающейся над кронами деревьев, справа — выполненное в технике лазерного матирования изображение конструкций башни; слева имеются рельефные надписи: вверху по окружности — «ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ», ниже в две строки — «В.Г. ШУХОВА» и «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ», а также дата «1896», отделенная декоративным элементом.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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