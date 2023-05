В этом году в домах САО установят 11 подъемных платформ для маломобильных граждан

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Северном административном округе (САО) в этом году появится 11 подъемных платформ. Их монтируют в подъездах многоквартирных домов по заявкам жильцов, которые передвигаются на инвалидных колясках.

Вертикальные подъемные платформы уже установили в Головинском районе (одну) и в Восточном Дегунине (две). После обследования и проектирования работы начнут еще в восьми подъездах. В Дмитровском районе смонтируют две платформы. В районах Бескудниковский, Войковский, Западное Дегунино, Коптево, Сокол и Тимирязевский установят по одному подъемнику.

Наличие подъемной платформы в подъезде существенно улучшает качество жизни людей с инвалидностью. Это позволяет им самостоятельно совершать прогулки, посещать различные мероприятия, решать бытовые вопросы.

Кроме того, при установке платформ монтируют системы визуального и диспетчерского контроля. Это необходимо для обеспечения безопасного спуска и подъема и позволяет избежать использования платформы не по назначению.

Техническую возможность установки такого оборудования определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом округе столицы. После этого начинается этап проектирования, во время которого определяют тип платформы с учетом действующих ГОСТов, регламентов, строительных норм и правил. Проекты обязательно проходят государственную экспертизу, которая подтверждает правильность принятых технических решений.

Если в подъезде достаточно свободного пространства, то предпочтение отдают вертикальным подъемным платформам. Эти мини-лифты позволяют подниматься на высоту до четырех метров. Такая конструкция очень удобна для всех жильцов, так как лестница в подъезде остается свободной. Если места для вертикальной платформы недостаточно, на стене параллельно лестничному маршу монтируются подъемники наклонного типа. В сложенном виде они занимают мало места, что позволяет использовать их, не создавая неудобств для остальных жителей.

Чтобы в подъезде дома установили подъемную платформу, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Для этого достаточно постоянной регистрации в Москве и врачебной рекомендации об использовании кресла-коляски. По действующему Жилищному кодексу Российской Федерации установку подъемной платформы в подъезде проводят без дополнительного согласования с собственниками других квартир.

Платформа считается таким же подъемным механизмом, как и лифт, и технические требования к ней такие же. Раз в год проводят технический осмотр, а в случае поломок или неисправностей ремонтом и наладкой занимается специализированная организация.

В САО с 2015 по 2022 год установили 77 подъемных платформ для маломобильных граждан, в том числе 47 наклонных и 30 вертикальных. Так, в Восточном Дегунине смонтировали 22 платформы (11 наклонных и 11 вертикальных), в Западном Дегунине — 16 (10 наклонных и шесть вертикальных), в Дмитровском районе — 12 (восемь наклонных и четыре вертикальных). В Коптеве за это время появилось четыре наклонных платформы, в районе Головинский — четыре (одна наклонная и три вертикальных), в районах Ховрино, Войковский и Сокол — по две наклонных, в Бескудниковском — три (две наклонных и одна вертикальная). В домах Левобережного района установили четыре таких механизма (два наклонных, два вертикальных), в Савеловском — два вертикальных. В районах Тимирязевский, Аэропорт и Беговой установили по одной наклонной платформе, в Хорошевском районе — одну вертикальную.

Всего с 2011 по 2022 год в Москве специалисты комплекса городского хозяйства смонтировали около 1,8 тысячи подъемных платформ.

