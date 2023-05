В районе Выхино-Жулебино квартиры по программе реновации получили более 1,2 тысячи москвичей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Район Выхино-Жулебино стал лидером по количеству участников программы реновации, заключивших в этом году договоры на квартиры в новостройках. Также большое число москвичей получили новое жилье в районах Бескудниковский, Измайлово, Бабушкинский и Нагорный, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Программа реновации в Выхино-Жулебине началась в декабре 2022 года, когда город предложил москвичам из четырех старых домов новое равнозначное жилье в новостройке на улице Академика Скрябина. Сейчас район является лидером по количеству заключенных с Департаментом в 2023 году договоров. Так, более 1,2 тысячи человек из 11 старых домов стали правообладателями новых квартир на юго-востоке столицы», — рассказал глава ведомства.

Второе место по количеству новоселов занимает Измайлово, а третье — Бескудниковский район. В них жилье получили более тысячи человек. Кроме того, в Бабушкинском районе переехали 859 москвичей, а в Нагорном — 779 горожан.

В Выхино-Жулебине первый этап программы реновации выполнен более чем на 70 процентов — из 11 старых домов в процессе расселения находится восемь, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что в программу реновации в Выхино-Жулебине вошло 60 домов. В них живут около 14,7 тысячи москвичей.

Москва — один из лидеров по темпам и объемам строительства среди регионов России. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

