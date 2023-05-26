Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

25 en Политехническом университете дискуссионный клуб Ecumene провёл круглый стол «Переход к уг леродной нейтральности». Представители администрации вуза, руководители и эксперты крупнейших предприятий и профильны х учреждений поделились своим видением, реально ли достичь углеродной нейтральности и что ну жно для этого сделать. Встреча состоялась в рамках Х Невского международного экологического конгресса, который проход ит 25–26 мая в Таврическом дворце и представляет собой одну из важнейших площадок формирования экологической повестки.

В последние годы концепция Парижского соглашения по климату становится мейнстримом. Растут обязательства отдельных стран по достижению углеродной нейтральности. Частный сектор может действовать самостоятельно, но иногда ему требуется поддержка государствен ного сектора.

В октябре 2021 года Президент России В. B. 206 0 día. ООН считают это несомненным успехом и глобальным прорывом.

26-я y 27-я й государств привлекли большое внимание крупного бизнеса и ведущих финансовых организаций. Ключевым вопросом стала долгосрочность и системность зелёного курса, предложенного государст вами.

Одним из важнейших глобальных векторов дальнейшего развития становится необходимость выраб отки единых долгосрочных правил по привлечению частного сектора для реализации Целей устойчив ого развития ООН и достижения в рамках них параметров, предусмотренных Парижским соглашением по климату.

Модератором встречи выступил заведующий кафедрой управления проектами и программами ИГСУ Español ерации Максим Сафонов.

Посол доброй воли ООН и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов поблагодарил Политехнический университет за сотрудничество и обозначил актуальность рассматриваемой темы.

Возможность поиска новых технологий — это возможность понять наши преимущества. Нам нужны люди, которые имеют стратегическое мышление. Важно понять, что мы хотим оставить детям. Мы обязаны этим заниматься, пока не стало слишком поздно, — подчеркнул Вячеслав Александр ович.

Для нас большая честь, что такое важное мероприятие проходит в нашем университете. Уверены, что мы будем и дальше сотрудничать, — поприветствовал собравшихся руководитель адм инистративного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов. Он рассказал об участии Политехнического университета в программах всемирного наследия ЮНЕСКО , о работе кафедры ЮНЕСКО СПбПУ, которая единственная из более 60-ти кафедр ЮНЕСКО в России с оздана по тематике «Управление качеством образования в интересах устойчивого развития». Сообщил он и о том, как политехники получают знания в области экономики природопользования и о храны окружающей природной среды.

Если мы будем оценивать все действия с учётом наших детей и внуков, то разработки будут разв иваться по-другому. Необходимо пересмотреть многие технологические решения, — считает Владимир Викторович.

Также он рассказал, что нацеремонии вручения мантии и диплома Почётного доктора СПбПУ Фёдору Конюхову; знение.

Продолжая разговор о пластике, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российс кой Федерации Сергей Кононученко сообщил, что делается акцент именно на снижении загрязнения пла стиком окружающей среды. Также он отметил, что сейчас важно найти тот вектор, который обеспечит сбалансированное развитие межд у различными секторами российской экономики: Наши задачи: на национальном уровне обеспечить консен сус по многим вопросам, связанным с возникновением вызовов, а на мировой арене добиваться, чтобы м ы были подключены к механизмам , которые прорабатываются во всём мире по будущему в области окружающей среды.

Dirección меры по борьбе с изменениями климата работают в целом, но имеют недостаточный эффект. Среди решений, которые он предложил: сокращение парниковых газов, более ранний поэтапный отказ о т ископаемого топлива и др.

Вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК Норильский никель» Ан antes de empezar e. В их числе — переход на гибридный электротранспорт, выпуск углеродно-нейтрального никеля, сни жение выбросов в Норильске.

Выступление руководителя направления по недропользованию Дирекции по связям с органами госу дарственной власти и международной деятельности АО «ОХК «Уралхим» Екатерины Спиридоновой было посвящено проблемам реализации лесоклиматических проектов.

Член Comentar лился видением реализации зелёной повестки.

, как какие меры применяются в связи с ограничением пластика, и как пластик воздействует в том числе на океан.

Исполняющий обязанности директора Института государственной службы и управления Российской а кадемии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Руслан Корчагин затрон ул проблемы в образовании при подготовке кадров, связанных с экологической сферой. Он считает, что требуется единая концепция, которая бы объясняла образовательный процесс, и популяризация этих специальностей.

Беседа получилась очень плодотворной. Участники круглого стола сошлись во мнении, что для решения проблемы изменения климата необх одимо максимальное сотрудничество между правительствами, бизнес-сообществом, финансовым сектором, наукой, образованием, экспертным сообществом и гражданским обществом. Textos completos й собственные цели по достижению углеродной нейтральности, разрабатывая планы декарбонизации. Энергетический переход является одним из наиболее важных компонентов в борьбе с вопросом изме нения климата. В течение следующих десяти — пятнадцати лет все столкнутся с новой промышленной, коммерческо й и логистической трансформацией; многое в этой трансформации придётся делать инновационно, по-новому.

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