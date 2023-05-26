В Парке Горького пройдет первый московский детский фестиваль искусств «Небо»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В Парке Горького 3 и 4 июня пройдет московский детский фестиваль искусств «Небо», посвященный Дн ю защиты детей. На семи площадках проведут около 70 мероприятий.

На главной сцене у Фигурного фонтана покажут театрально-музыкальные шоу. Там выступят артисты Театра на Малой Бронной, Московского музыкального театра «Геликон-опера» по д руководством Дмитрия Бертмана, а также Алиса Гребенщикова, аккордеонист и композитор Петр Дранга с оркестром. Здесь же можно будет увидеть спектакли инклюзивных и детских театров.

В арке главного входа пройдет выставка книжек-картинок «Книги в городе», героями которой станут реаль ные и воображаемые города и их жители. Кроме того, авторов и художников книги, которые н аучат детей рассказывать увлекательные истории о себе и своем городе.

В первый день фестиваля площадку на центральной аллее посвятят театру и цирку, а во второй — та нцу и музыке. Гостей пригласят на буффонаду, карнавал, красочные шествия, уроки по пластическому искусству и вокальному мастерству. В «Зеленой школе» пройдут мастер-классы по анимации и танцу, а также показы мультфильмов ст удии «Союзмультфильм». Гостей площадки «Плюс Дача Всесезонная» пригласят на спектакли для младшего детского возрас та и воркшопы Московского музея современного искусства.

Кроме того, в парке будут работать лекторий и научная детская площадка с программой, посвяще нной Десятилетию науки и технологий в России. Там гости увидят физические и химические опыты, узнают о научных открытиях и современных тех нологиях. На площадке «Рестопаркинг» расскажут историю электронной музыки и научат ее создавать.

Фестиваль завершится на главной сцене. Там покажут симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк» и «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса. На сцену выйдут актеры Евгений Миронов и Ирина Пегова. Вместе с ними выступит Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Р удина.

Вход на все мероприятия свободный, возрастное ограничение — 0+.

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