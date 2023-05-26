Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

27 мая на севере столицы начнет работу новый автобусный маршрут С453. Он свяжет Молжаниновский район с филиалом № 3 поликлиники № 45, который откроется в июне.

«По поручению Сергея Собянина мы развиваем сеть наземного городского транспорта, чтобы пассажи рам стало еще удобнее добираться до социальных объектов. Вместе с

Департаментом здравоохранения Москвы разработали маршрут С453. Транспорт будет следовать из бывших деревень Мелькисарово и Бурцево до поликлиники № 45, котор ая откроется в июне. Для пассажиров будут работать четыре автобуса малого класса», — рассказал заместитель Мэра Моск вы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сегодня добраться до самых востребованных медучреждений Москвы можно на автобусах, электро бусах y трамваях. Так, до городской поликлиники № 220 (улица Заморенова, дом 27) едут автобусы № 69, 366, С364, до филиала № 2 поликлиники № 68 (улица Плющиха, дом 42, корпус 1) — автобусы № 220.

Пассажиров до городской поликлиники № 68 (улица Малая Якиманка, дом 22, строение 1) довозят автоб усы и электробусы Е10, М1, М9, 297, С920, Н11, до клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова (Ленинский проспект, дом 8, корпус 9) — автобусы и электробусы М1, М16, № 111, 196, 297, Н1 1. До городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных (улица Стромынка, дом 7) можно доехать на автобусах и электробусах Т14, Т32, Т41, № 78, 265, 716, С604, Н15, а также трамваях № 7 и 13. Автобусы № 69, 366 , С364 помогут добраться до городской клинической больницы № 19 (Большой Предтеченский пе реулок, дом 15).

Кроме того, маломобильные пассажиры могут совершить поездку в поликлинику или больницу на автомобиле службы «Социальное такси». Заказать его можно через приложения «Московский транспорт» y «Социальное такси». Número de teléfono de contacto: +7 495 951-12-21 (registrarse). Больше о работе службы «Социальное такси» — на сайте.

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