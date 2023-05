В Вышке пройдут летние очные смены для школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

«НИУ ВШЭ в рамках проекта “Академия школьников” уже не первый год проводит летние образовательные смены. В них мы совмещаем приятное с полезным — отдых с интересным общением, знакомствами и новой информацией. Наши смены — это возможность для ребят побыть студентами Вышки на протяжении целой недели. У них есть четкое расписание, есть задания для построения проекта и исследовательской работы, есть образовательный блок, который позволяет выйти за рамки школьной программы и узнать что-то новое и интересное в совершенно другой форме». В рамках очной смены преподаватели проведут лекции по историческим темам через политологию, историю искусства, историю повседневности. Каждый ребенок сможет найти свой исследовательский интерес и создать проектное предложение. Кроме того, появится возможность лучше познакомиться с образовательными программами факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ и подумать о своей будущей сфере деятельности. В программе летней очной смены: лекции по темам периода зарождения государственности; анализ кинематографа в контексте исторического прочтения; выполнение собственного проекта под руководством преподавателей и студентов НИУ ВШЭ. Лекторами выступят научные сотрудники и студенты факультетов гуманитарных и социальных наук НИУ ВШЭ, в том числе призеры и победители ВсОШ и перечневых олимпиад. В программу очной смены, помимо образовательной деятельности, также входят экскурсии по кампусу, интерактивные игры и открытые мероприятия со студентами Вышки. Все участники получат сертификат НИУ ВШЭ о прохождении образовательного курса. Подробнее об образовательной смене и ее стоимости — здесь. Регистрация открыта до 2 июня. Смена в «Вороново» Вторая летняя смена для школьников 6–8-х классов пройдет в учебном центре «Вороново» НИУ ВШЭ с 19 по 23 июня. Участники смогут выбрать одно из трех направлений для изучения — социология, право или биология. Упор будет сделан на развитие навыков работы с проектами и исследованиями. Полученные лекционные знания от научных сотрудников и студентов различных факультетов НИУ ВШЭ пригодятся не только в дальнейшей учебе, но и в проектной деятельности, а также для участия в олимпиадах. В программе: лекции по темам в рамках образовательных направлений; работа в командах над проектами под руководством преподавателей и студентов НИУ ВШЭ; поиск личного исследовательского интереса. Для участников летней смены в «Вороново», помимо образовательного трека, также организуют веселые спортивные состязания, интеллектуальные игры и открытые мероприятия со студентами НИУ ВШЭ. Все участники получат сертификат Вышки о прохождении образовательного курса. Подробнее об образовательной смене и ее стоимости можно узнать здесь. Регистрация на летнюю школу в учебном центре «Вороново» открыта до 16 июня.

