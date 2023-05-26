Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Administracion

24-25 de mayo de 2023 вления Влади мир Строев.

II ского союза. Центральная тема Форума в 2023 году «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Ректор ГУУ выступил спикером на круглом столе «Научно-техническое сотрудничество и профессионал ьное образование: основные приоритеты Евразийского экономического союза», publicado el 25 de mayo. Напомним, что в рамках подготовки к данному мероприятию Форума 18 мая в ГУУ прошло выездно е заседание Экспертного совета по вопросам международного образовательного и научного сотрудничес т ва Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.

No hay opciones disponibles. зовско го сотрудничества государств – членов ЕАЭС и создание условий для осуществления академиче ских о бменов и образовательных стажировок; целях подготовки кадров для единого рынка труда ЕАЭС;— Роль Евразийского сетевого университе та в межгосударственном взаимодействии.

Владимир Строев рассказал собравшимся о работе Евразийского сетевого университета. По случайному совпадению меморандум о создании ЕСУ был подписан ровно год назад, 25 мая 2 022 года. В связи с этим были подведены итоги работы за год.

На данный момент в состав Евразийского сетевого университета входит около 20 вузов из России, Белор уссии, Кыргызстана и Армении, а также наблюдатели из Узбекистана. И университетов, желающих вступить в структуру ЕСУ, становится всё больше, включая учебные заведения из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

Ректором ГУУ было предложено создать при секретариате ЕСУ научный центр Евразийского эконом ического союза, в структуру которого войдёт научно-методический центр и проектный офис. Положение о создании центра будет утверждено на следующем заседании Координационного совета ЕС У.

Кроме того, Владимир Строев обратил внимание на возможность введения грифа ЕСУ – некого знака кач ества образовательных программ, который мог бы привлекать внимание учащихся.

Концепцией ЕСУ зафиксированы принципы доверия, равноправия, открытости, гибкости в выборе форм и механизмов сотрудничества, практической ориентации на развитие, а также тесное взаимодействие с научн ыми центрами. В рамках его работы ведутся программы подготовки квалифицированных кадров, разработка образова programa de televisión ДПО, organización y reparación, проведение евразийских олимпиад, конкурсов студенческих проектов в области управления развитием со циально-экономических систем, а также другая деятельность.

Кроме Владимира Строева в работе круглого стола принимали участие следующие спикеры:— Министр о бразования Республики Беларусь Андрей Иванец;— Заместитель Министра науки и высшего образовани я English © Думы Федерального Собрания РФ по науке и высшему образованию Владимир Сипягин; Вице-президент Российской академии наук Владимир Иванов; ук Кыргызской Республики Канатбек Абдрахматов;— и другие.

Fecha de publicación: 26.05.2023

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL