Владимир Ильичев: ВТО должна эффективно бороться с современными формами искажения конкуренции и торговой дискриминации

Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев принял участие во встрече министров торговли форума АТЭС. Встреча прошла в очном формате, в Детройте, под председательством США.

Участники мероприятия сфокусировались на двух центральных для АТЭС темах – поддержке многосторонней торговой системы, перспективах повышения эффективности функционирования ВТО и продвижении устойчивого и инклюзивного экономического роста.

В своем выступлении в ходе первой сессии Владимир Ильичев призвал экономики АТЭС неукоснительно соблюдать установленные правила ВТО. Особо подчеркнул, что ВТО должна эффективно бороться с современными формами искажения конкуренции и торговой дискриминации, включая меры «зеленого протекционизма» и злоупотребление содержащимися в правилах ВТО исключениями.

«Адаптировать инструменты организации к новым проявлениям торгового протекционизма – одна из ключевых задач экономик АТЭС в работе над реформой ВТО», – отметил замминистра.

Отдельное внимание Владимир Ильичев уделил приоритетам России в рамках подготовки к 13-й Министерской конференции ВТО.

«Мы, безусловно, разделяем высказанную партнерами поддержку многосторонней торговой системы, основанной на правилах, – отметил Владимир Ильичев. – Среди наших общих приоритетов – обеспечение эффективной и доступной для всех системы разрешения споров и повышение транспарентности организации».

В контексте выполнения обязательств, принятых в рамках 12-й министерской конференции ВТО, замминистра особо подчеркнул недопустимость политизации переговорных площадок.

В ходе второй сессии, посвященной вопросам развития устойчивой экономики в регионе, участники обсудили вопросы выработки совместных мер по достижению Бангкокских целей по биоциркулярной и зеленой экономике, принятых на саммите АТЭС в ноябре 2022 года.

«Борьба с изменением климата должна вестись с использованием всех доступных механизмов. Кроме того, должна быть обеспечена недискриминация технологий – будь то доступ к финансированию или любые другие инструменты, которые поддержат инвестиции в устойчивое развитие экономик АТЭС», – подчеркнул Владимир Ильичев.

По его словам, для эффективного продвижения повестки устойчивого развития и эффективной реализации экологической и торговых политик в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо воздерживаться от создания искусственных барьеров, мешающих прогрессу других стран в этой области.

По итогам встречи были приняты заявление председателя и два приложения к нему – принципы предоставления электронных счетов-фактур в рамках системы налогообложения в АТЭС и руководящие принципы АТЭС необязывающего характера в отношении услуг, направленных на поддержку очистки морской среды от мусора.

Напомним, АТЭС – это форум, в котором участвует 21 экономика (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония). Его главная цель – обеспечить устойчивый экономический рост и процветание в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

