Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы постоянно расширяются возможности для совершенствования профессиональных навыков сотрудников столичных медицинских организаций. Одним из важнейших направлений этой работы является проведение тренингов, направленных на развитие так называемых гибких или надпрофессиональных навыков. Они не связаны напрямую с оказанием медицинской помощи, однако способствуют созданию комфортной психологической обстановки при общении с пациентами и, следовательно, влияют на эффективность лечения. Как сообщила Юлия Уварова, исполняющая обязанности директора Кадрового центра, за три года в таких тренингах приняли участие более 30 тысяч сотрудников городских стационаров и поликлиник.

«Навыки эффективной коммуникации, умение сформировать команду и успешно взаимодействовать с ее участниками, способность предугадывать и предотвращать конфликтные ситуации, а также справляться со стрессом — все это необходимо как для работы, так и для обыденной жизни. Однако особенно актуальны такие знания в медицине, где от каждого сотрудника пациенты вправе ожидать полной самоотдачи и внимания. Именно поэтому, наряду с программами дополнительного профессионального образования для врачей, в Кадровом центре активно развивается направление социально-психологических и управленческих тренингов как для врачей, так и для среднего медицинского персонала. На данный момент разработано около 20 таких тренингов. Их участниками в общей сложности стали уже более 30 тысяч человек», — рассказала Юлия Уварова.

Эти тренинги охватывают практически все аспекты взаимоотношений как с пациентами, так и внутри коллектива. Например, в процессе обучения принципам командной работы отрабатываются навыки эффективного взаимодействия, координирования своих действий с коллегами, а также методы оценки собственной способности к командной работе. В этом тренинге одновременно участвуют все категории сотрудников: врачи, средний медперсонал и немедицинские специалисты. Это позволяет подготовиться к эффективному взаимодействию с коллегами вне зависимости от профессионального опыта и стажа совместной работы.

Обучение эффективным коммуникациям с пациентами и их близкими проводится отдельно для каждой категории сотрудников. Врачи совершенствуют навыки общения в различных ситуациях: при посещении пациентами поликлиники, при их поступлении в стационар, на первичном и на повторном приеме, в процессе лечения, при выписке и других. Тренинги для медсестер и немедицинского персонала затрагивают их деятельность в зависимости от функциональных обязанностей.

Сергей Собянин: Благодаря сервису «Посты записи» врачи смогут уделять больше времени пациентам центров амбулаторной онкопомощи

При разработке всех тренингов учитывались требования профессиональной этики работников столичной системы здравоохранения: вежливость, доброжелательность, сопереживание, милосердие и другие. Это является неотъемлемой частью пациентоориентированного подхода — одного из ключевых принципов при оказании медицинской помощи в московских больницах и поликлиниках.

Отдельным направлением обучения являются экспресс-тренинги для сотрудников поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт по новому московскому стандарту. Помимо общей информации об особенностях работы в соответствии с требованиями этого стандарта, для врачей общей практики, педиатров и терапевтов проводятся лекции по наиболее актуальным направлениям медицины. Они позволяют емко, но при этом содержательно рассказать о новых подходах к диагностике и профилактике различных заболеваний, обратить внимание на отдельные проблемные вопросы и в целом способствуют более эффективным коммуникациям между коллегами из стационарного и амбулаторного звена.

Московская программа капремонта поликлиник по новому стандарту выполнена на 40 процентовСергей Собянин заявил о завершении реконструкции 82 городских поликлиник

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы. На площади более четырех тысяч квадратных метров проводятся программы непрерывного профессионального образования, оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов городской системы здравоохранения. Центр оснащен более чем 1100 единицами высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования и аккредитован по 89 врачебным специальностям.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI