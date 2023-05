Биржевой товарный рынок превысил 1,5 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Объем биржевых торгов товарами по итогам 2022 года увеличился на 4% и достиг 1,5 трлн рублей. При этом общее количество активных участников торгов и их клиентов выросло на 46%.

Структура организованного товарного рынка претерпела незначительные изменения. По-прежнему львиную долю занимает сегмент нефтепродуктов — 92%, его объем превысил 1,4 трлн рублей. На втором месте — рынок сельхозпродукции: только за прошлый год объем биржевых сделок увеличился в пять раз и достиг 71,4 млрд рублей. Существенный рост продемонстрировал рынок леса и стройматериалов: на бирже продано свыше 4 млн куб. м древесины на сумму более 5,9 млрд рублей. При этом сделки с природным газом сократились на 15% и составили 21,9 млрд рублей. Однако со стороны участников рынка сохраняется запрос на сервисы электронных торговых площадок (ЭТП), позволяющие не только искать новых контрагентов, но и совершать сделки купли-продажи сырья и готовой продукции. Банк России оценил емкость рынка внебиржевой электронной торговли в B2B-сегменте. Общий объем коммерческих тендеров в 2022 году составил 9,8 трлн рублей. Проведенный анализ показывает, что данные по коммерческим сделкам на ЭТП также могут служить источником информации для расчета товарных индикаторов. Поэтому Банк России создает условия для их добровольного вхождения в систему организованных торгов. Банк России участвует в проведении межведомственной оценки методик расчета товарных индикаторов. Совместно с Минфином, Минсельхозом и ФАС России уже одобрен первый биржевый индекс на пшеницу АО «Национальная товарная биржа». Кроме того, Банк России подготовил и направил на межведомственное обсуждение заключения по оценке методик расчета биржевых и внебиржевых индексов (на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, авиакеросин), внебиржевых индексов сахара и подсолнечного масла, а также биржевого индекса аффинированного золота. Более подробная информация, в том числе карта российских товарных индикаторов, представлена в «Обзоре биржевого и внебиржевого товарного рынка» за 2022 год и I квартал 2023 года. Фото на превью: Alexey Godzenko / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI