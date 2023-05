Банк России переутвердил надбавки к коэффициентам риска, оставив их без изменений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Новый документ, в частности, содержит следующие нормы:

надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным ипотечным кредитам на строящееся жилье будут применяться еще год после того, как наступит одно из следующих событий (по выбору банка):

— ввод дома в эксплуатацию;

— государственная регистрация квартиры;

уточнены условия, при которых не применяются надбавки по ипотечным кредитам, выданным заемщикам с ПДН не выше 60%, в том числе на строящееся жилье:

— это разрешено делать по кредитам, выданным в рамках отдельных государственных программ поддержки, в том числе «льготной ипотеки»;

— первоначальный взнос заемщика для неприменения надбавок должен составлять не менее 20% с 1 июня 2023 года, не менее 30% — с 1 января 2024 года;

для более точной оценки долговой нагрузки заемщиков кредитные организации смогут оценивать доход клиентов по внутренним моделям:

— модели должны быть одобрены Банком России;

— банки с портфелем необеспеченных потребительских кредитов более 300 млрд рублей смогут направить модели на одобрение с 1 июня 2023 года, с портфелем от 60 до 300 млрд рублей — с 1 апреля 2024 года;

упрощен порядок расчета ПДН: по долгосрочным кредитам среднемесячные платежи будут рассчитываться исходя из срока до погашения по договору вместо 4 лет;

до конца 2023 года при выдаче кредитов до 50 тыс. рублей, а также авто- и мотокредитов по-прежнему можно оценивать доход заемщика по внутренним подходам банка, не утверждая их в Банке России.

Фото на превью: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI