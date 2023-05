Базовый уровень доходности вкладов в июне 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

В соответствии с частью 7.2 статьи 36 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для целей установления банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Базовый уровень доходности вкладов определяется Банком России как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках Российской Федерации. Базовый уровень доходности вкладов определяется Банком России по видам вкладов, сгруппированным по одному или нескольким условиям их размещения в банках Российской Федерации, на основе ежемесячно представляемой банками в Банк России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам. Порядок расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в целях представления в Банк России информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам устанавливается нормативным актом Банка России. В соответствии с частью 7.3 статьи 36 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» базовый уровень доходности вкладов ежемесячно определяется Банком России и раскрывается неограниченному кругу лиц. Привлечение банком денежных средств по договору банковского вклада (счета) при его заключении (изменении, продлении) на условиях доходности (полная стоимость вклада) в размере, отличном от соответствующего базового уровня доходности вкладов для текущего месяца, не свидетельствует о нарушении им требований законодательства. Привлечение банком в течение любого месяца квартала хотя бы одного вклада и (или) заключение договора об изменении условий договора банковского вклада на условиях, определенных пунктами 1–4 части 7.4 и пунктами 1–4 части 7.5 статьи 36 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», за исключением случаев, указанных в части 7.4-1 и 7.5-1 статьи 36 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», влечет признание банка соответствующим критериям уплаты дополнительной или повышенной дополнительной ставки. Информация об установлении и о размере дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов доводится до банка государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на основании сведений, предоставленных Банком России (часть 8 статьи 27 и часть 10 статьи 36 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»). Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» устанавливает базовую, дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов.

