Imágenes y fotografías: на Арбате откроется выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Александра Островского

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения драматурга и писателя Александра Островского, откроется 27 мая на улице Арбат. Ее подготовили в рамках общероссийской акции «Библионочь», сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Почти все написанные Островским пьесы ставились на сцене Малого театра. В музее учреждения сохранились архивные документы и материалы об этих спектаклях. Они и станут основой экспозиции.

«Выставка продлится до 15 июня. Москвичи и туристы смогут проследить театральную историю произведений Островского с конца XIX века д о наших дней. На Арбате представят афиши и программки спектаклей, поставленных еще при жизни писателя», — расс казала Наталья Сергунина.

В экспозицию также включат фотографии сцен из постановок «Женитьба Бальзаминова», «Гроза», «Беднос ть не порок», «Без вины виноватые», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Волки и овцы», «Василиса Мелентье в». В них были задействованы такие знаменитые артисты, как Юрий Каюров, Элина Быстрицкая, Вера Паше нная, Елена Гоголева, Михаил Жаров, Игорь Ильинский и другие. Fotos y videos de fotos y videos словаря драматурга.

Важная часть выставки посвящена художникам, воплотившим мир Александра Островского на сцене. Горожане увидят уникальные эскизы декораций и костюмов к спектаклям. К ним относятся работы сценографа Константина Юона, живописца Бориса Волкова, театральных художн иков Василия Рождественского и Сергея Иванова.

Проект подготовлен столичным Департаментом культуры, Московской дирекцией массовых мероприят ий и Государственным академическим Малым театром.

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