Ver más ю «Автомобильные дороги»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ) 15–19 mayo прошёл III зак лю чительный тур Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ подготовки бака ла вров по направлению 08.03.01 Строительство (профиль подготовки: «Автомобильные дороги»), магистров по actualización 08.04. 01 Строительство (профиль подготовки: «Автомобильные дороги»), по специальности 08.05.02 Строитель ство, эксплуата ция, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (с пециализация: «С троительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных dor») . По результатам II (регионального) тура от СПбГАСУ были направлены девять выпускных квалифи кационных работ.

Конкурс проходил по 20 номинациям. Каждая выпускная работа рассматривалась членами жюри и оценивалась по балльной системе. Баллы выставлялись за достижения конкурсантов в апробации результатов своей работы, такие как п убликации статей, участие в выставках, конкурсах, олимпиадах, доклады на конференциях, наличие п а тентов на изобретения и полезные модели.

По каждой номинации три работы, набравшие наибольшее количество баллов, заняли призовые места, а их авторы были награждены дипломами.

Студенты кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей (АДМТ) нашего университета получили семь дипломов, три из которых – за первое место.

Дипломы победителей конкурса ВКР из СПбГАСУ

Первые места завоевали: в номинации «Аэродромы» – Анастасия Галкина (руководитель – старший преподав атель кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Анна Симонова); в номинации «Ремонт и содержание автомобильных дорог» – Елена Никитина (руководитель – доцент кафедр ы автомобильных дорог, мостов и тоннелей Василий Радов); в номинации «Ремонт и содержание транспортных сооружений на дорогах» – Екатерина Букурова (руководител ь – Анна Симонова).

Второго места в номинации «Искусственные сооружения в населённых пунктах» удостоен Олег Утенков (р уководитель – заведующая кафедрой АДМТ Мария Клековкина).

Третье место в номинации «Проектирование автомобильных дорог» занял Владимир Новаторов (руководите ль – Мария Клековкина), в номинации «Проектирование автомобильных дорог в сложных условиях» – Анна С е кретева (руководитель – доцент кафедры АДМТ Александр Симановский), в номинации «Строительство автом о бильных дорог» – Сергей Илясов (руководитель – Анна Симонова).

В своей работе «Особенности проектирования переходных кривых, рассчитанных на переменную скорость д вижения» Владимир Новаторов автоматизировал расчёт и разбивку переходной кривой, состоящей из дв у х клотоид с разным параметром (один из способов геометрического представления «тормозной» перехо дн ой кривой), а также обосновал экономическую эффективность применения данного типа переходной кривой на практическом примере.

«На дорогах общего пользования за рулём автомобиля нередко оказываются неопытные или агресс ивные, неаккуратные водители, что может привести к ДТП. Причиной этих ДТП в подавляющем большинстве случаев становится занос автомобиля. Можно повлиять на геометрию автомобильной дороги и тем самым дать любому водителю шанс сни зить скорость своего транспортного средства более безопасно. Способ расчёта и разбивки такой геометрии переходной кривой, разобранный и автоматизированный в м оей работе, не является чем-то новым для отечественных проектировщиков и разработчиков нормативных документов, поэтому, как минимум, стоит обратить на него внимание. Применение рассмотренной в моей работе переходной кривой может даже оказаться экономически выгод ным решением», – рассказал Владимир.

В планах выпускника – углубить рассмотренный способ построения переходной кривой путём ввода в неё большего количества клотоид с разными параметрами, что позволит более точно учитывать и управлять характером движения транспортных средств.

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