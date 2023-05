76 студентов НГУ стали дипломантами шестого сезона олимпиады «Я — профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Подведены итоги шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Дипломантами стали 3938 участников, из них 76 – студенты Новосибирского государственного университета. Они получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. А золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады, имена которых прозвучат позднее, также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

— Олимпиада – это живой организм: студенты голосуют за направления своим участием в них. Среди студентов Новосибирской области лидирующими направлениями стали «Биология» (11 дипломантов), «Биотехнологии» (9), «Психология» (9), «Биоинженерия и биоинформатика» (8) и «Лингвистика» (8). Каждый год олимпиада прирастает новыми направлениями, которые отражают актуальный запрос молодежи и полностью соответствуют вызовам времени. «Я — профессионал» – значимое событие как для академической, так и для профессиональной среды, — рассказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Валерия Касамара также отметила, что Новосибирская область вошла в топ-3 лидеров по количеству дипломантов (такой статус получили 150 студентов) и поблагодарила НГУ за организацию направления «Биоинженерия и биоинформатика».

— Олимпиада объединяет талантливых студентов, заинтересованных в личностном и профессиональном росте. Среди учебных заведений Новосибирской области по числу дипломантов лидируют Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (76 дипломантов), Новосибирский государственный технический университет (29), Новосибирский государственный педагогический университет (20). Дорогие дипломанты, поздравляю вас с окончанием сезона! Вы продемонстрировали отличную подготовку и глубокие знания. Впереди вас ждет насыщенная программа: стажировки, образовательные форумы и школы, а некоторых выпускников – поступление в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. Желаю всем участникам еще больше карьерных и академических успехов, — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Впереди участников ждет сезон стажировок. Карьерный портал олимпиады продолжает работать с 1 января 2023 года, а карьерный сезон стартует с 1 июня, но уже сейчас участникам олимпиады доступно более 350 вакансий от ведущих работодателей страны и партнеров олимпиады, таких как Сбер, ПАО «ГМК „Норильский никель“», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», АО «Газпромбанк», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Полюс», ГК «Русагро» и других. Обновленный карьерный портал расширит свои возможности: с этого сезона вакансии будут доступны дипломантам всех сезонов, а также участникам заключительного этапа V и VI сезонов, которые показали ненулевой результат.

Ранее в начале мая в НГУ прошел образовательный форум «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета», который объединил 70 студентов из 19 городов страны для получения полезных навыков, знакомства с компаниями-представителями отрасли биоинженерии и биоинформатики и формирования профессионального сообщества будущих специалистов.

Справка: Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании. В 2022/2023 году состоялся шестой сезон олимпиады. Участники попробовали свои силы в одном или сразу нескольких из 73 направлений – от филологии до робототехники. Олимпиада «Я —– профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальные лифты для каждого».

