Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

21 de noviembre de 2023 и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам «Финатлон форум».

Планируется работа 17 секций, среди которых «Бизнес аналитика и открытые данные — путь к глобально му договору ООН», «Устойчивое развитие и философия социальной справедливости», «ESG-tranсформация ros сийских предприятий», «Искусственный интеллект: Перспективы развития ChatGPT и риски ESG», «Национальные инвестиционные возможности в контексте технологического суверенитета» y другие.

Также на форуме предусмотрена секция на английском языке, предназначенная для участия моло дых ученых из-за рубежа.

Руководителями секций выступают ведущие ученые и специалисты Московского политехнического у ниверситета, Российского государственного гуманитарного университета, Всероссийского союза страховщиков, ??? no hay comentarios вых услуг, Иркутского государственного университета путей сообщения, Санкт-Петербургского государственного экономического управления, Ассоциации развития финансовой грамотности, Санкт-Петербургского государственного университета, Банка России, АМП Финатлон клуб.

Для участия в конкурсе научных работ приглашаются студенты, аспиранты, молодые преподавате ли вузов и специалисты в возрасте до 35 лет.

Первый этап отбора проходит до 10 октября 2023 в дистанционной форме, авторы лучших работ прим ут участие в очном финале 21 ноября на конференции в Москве.

Работы лауреатов конкурса будут опубликованы в специальном электронном сборнике научных рабо т РИНЦ, лучшие работы получат публикации в академических научных журналах.

Напомним, что во II-ом Финатлон форуме, прошедшем, 25 de abril de 2023, приняло участие более 25 0 научных работ из более чем 60 вузов, победителями стали 44 участника из России и ближнего зар убежья.

Подробная информация и требования к работам на сайте finatlonforum.ru

Fecha de publicación: 21.11.2023

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