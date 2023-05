Физтехов приглашают на летнюю школу AIRI

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 17 по 30 июля в Республике Татарстан пройдет Летняя школа Института искусственного интеллекта AIRI. Студенты и аспиранты погрузятся в работу с современными достижениями широкого спектра дисциплин в области изучения искусственного интеллекта.

В течение двух недель участники смогут пообщаться с ведущими учеными из AIRI, МФТИ, ВШЭ, Сколтеха и других авторитетных научно-исследовательских организаций и вузов.

Применить полученные в ходе лекций знания студенты и аспиранты смогут на практических семинарах и в проектной деятельности, по итогам которой представят доклады о результатах работы.

Направления летней школы:

– Робототехника

– 3D компьютерное зрение

– Генеративное и вероятностное моделирование, моделирование данных на многообразиях

– Моделирование данных на многообразиях машинного обучения, информированного физикой

– Графовые нейронные сети, диагностика неисправностей, обнаружение разладок

Регистрация открыта до 4 июня по ссылке.

