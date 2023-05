Фестивали, концерты и лекции: как пройдет летний сезон на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый летний сезон «Город. Лето. ВДНХ» начнется 1 июня на главной выставке страны. Посетителей ждут фестивали, концерты творческих исполнителей и групп, спортивные и образовательные мероприятия.

«В День защиты детей, 1 июня, состоится первое знакомство наших юных гостей с талисманами выставки — Надей и ВДНХашкой. О них можно узнать, прочитав первый выпуск комикса в инфоцентрах на территории выставки и на нашем официальном сайте. Мы объявляем о старте летней программы мероприятий “Город. Лето. ВДНХ”. Гостей ВДНХ ждет около 20 крупных фестивалей и 100 событий для детей. Уверен, что каждый сможет найти интересный для себя досуг у нас на территории и уже этим летом мы встретим 10-миллионного посетителя выставки в 2023 году», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

ВДНХ — детям

Для юных гостей подготовили программу «Летние каникулы на ВДНХ». Для удобства на сайте создан тематический раздел «ВДНХ детям», который поможет выбрать развлечения для всей семьи, спланировать посещение музеев, а также познакомит с экскурсионными программами, разработанными для детей разных возрастов. Кроме того, здесь собраны мастер-классы, спектакли, выставки и комбо-программы.

Проводниками в мир приключений станут новые талисманы выставки — Надя и ВДНХашка. Они помогут гостям исследовать территорию ВДНХ и узнать интересные факты.

Фестивали и развлечения

Этим летом на территории выставки пройдет около 20 крупных фестивальных программ. Старт сезону в День защиты детей дадут сразу два события — фестиваль «Движения первых», который также можно посетить 2 июня, и церемония награждения лауреатов конкурса грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2023 года. Гостей ждут выступления актеров уличных театров на Центральной и Главной аллеях, а также артистов вместе с детьми на сцене зеленого театра.

С начала июня до конца августа на ВДНХ будут проходить различные мероприятия, среди которых Moscow Jazz Festival, фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», фестиваль неолимпийских видов спорта, IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ», рок-фестиваль «Мы вместе!» и многие другие.

Главным событием этого лета станет празднование дня рождения ВДНХ — в августе выставка отметит свое 84-летие. В рамках программы «ВДНХ в отражении времени» гостей ждут театрализованные представления, интерактивные зоны и фестиваль уличного творчества.

Одной из главных площадок под открытым небом второй год подряд будет выводной круг Центра национальных конных традиций. В начале июня здесь состоится гала-открытие нового сезона, который даст старт самым значимым конноспортивным мероприятиям России.

Кроме того, будут проходить традиционные концерты. Их организуют у подножия знаменитого монумента «Рабочий и колхозница» в рамках шестого сезона проекта «Музыка на крыше». В зеленом театре выступят эстрадные артисты, легенды отечественного рока и комики, а на площадке павильона «Рабочий и колхозница» — исполнители в стилях джаз, соул, ритм-энд-блюз.

В июне в летнем кинотеатре-лектории начинается новый сезон показа российских и зарубежных фильмов. А вместе с юными гостями можно посетить интерактивные спектакли Театра сказок «Школа магии и чародейства» и «Сказки юрского периода».

Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать на официальном сайте ВДНХ в разделе «События».

Лекции, экскурсии и выставки

В июне в павильоне «Рабочий и колхозница» стартует очередной сезон «Медиапонедельников» факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Он пройдет в рамках проекта «Знание. ВДНХ». На этой же площадке состоятся лекции «PRO кино» с Егором Москвитиным и встречи, посвященные архитектуре русского модерна, антропологии и психологии с Вячеславом Дубыниным, Ольгой Сварник и Станиславом Дробышевским. В музее славянской письменности «Слово» будут организованы мероприятия цикла «Учитель или наставник?». В центре «Космонавтика и авиация» запланировано проведение цикла «Немое кино и терменвокс», лекций из цикла «Сложный вопрос? Давайте обсудим!» и квиза «Ключ на старт!».

Подробнее с расписанием образовательных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Музейный город ВДНХ приглашает посетить выставки и стать участниками экскурсий и квестов. Так, этим летом на площадках ВДНХ и Музея космонавтики пройдет второй сезон семейного квеста «Космический экипаж» для детей от пяти до семи лет. Гостей также приглашают на выставки «В далекой-далекой галактике», «Жить дружно!», «Первая всесоюзная» и «Сокровища гробницы Тутанхамона».

С 7 по 9 июня на ВДНХ пройдет 11-я Международная выставка лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week. В этом же месяце в третий раз состоится российский туристический форум «Путешествуй!», посвященный развитию туризма в России.

Спорт, прогулки и гастрономический отдых

На территории выставки для спортсменов и любителей активного образа жизни работает несколько спортивных клубов.

Для тех, кто предпочитает тренироваться самостоятельно, открыта универсальная площадка у павильона № 27. У входа в Ботанический сад и рядом со стадионом в парке «Останкино» есть площадки для воркаута. А еще на ВДНХ действует скалолазный центр BigWall, веревочный парк Sky Town и теннисный клуб «Первый корт». Найти все точки можно здесь.

Со стартом летнего сезона возобновятся бесплатные занятия по кроссминтону на площадке перед строением 574 у 3-го Каменского пруда. С 3 июня по выходным будет проходить проект «ГТО в парках», в рамках которого профессиональные тренеры помогут жителям столицы подготовиться к выполнению нормативов ГТО.

Весь летний период будут открыты точки проката транспорта. Посетители смогут арендовать веломобили, электровелосипеды, тандемы, а также обычные велосипеды и самокаты. Кроме того, на 3-м Каменском пруду у фонтана «Золотой колос» и на Дворцовом пруду в парке «Останкино» можно совершить водную прогулку на лодках или катамаранах.

Составить план пешей прогулки поможет спецпроект «Лучшее прогулочное пространство Москвы», где представлена карта «Зеленого маршрута» и описание четырех основных прогулочных зон выставки.

Также для гостей и жителей Москвы на ВДНХ работает свыше 45 летних веранд. Найти кафе или ресторан по своему вкусу поможет «Гастрономический путеводитель по ВДНХ».

