Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

23 мая у памятника студенческим отрядам у здания физического факультета МГУ прошла линейка-открытие 64-го трудового семестра молодёжно-студенческих отрядов города Москвы. Летом ребята всех направлений – строительного, педагогического, сервисного, археологического, медицинского и т. д. – отправятся работать на объекты по всей России.

Ректор МГУ В.А. Садовничий: «Думаю, что только у нас в стране возможно такое движение. Стройотрядовцы – это воспитание, это навсегда. Пройдут годы, но в душе будут оставаться эпизоды этих лет, поддержка друга, может быть, какие-то счастливые минуты любви, успехи в труде. Это все у вас, ребята, впереди. У меня к вам просьба: любите Родину, любите свою работу, трудитесь на благо нашего великого народа. Трудитесь и будьте счастливы.»

В мероприятии приняло участие более 600 человек, включая действующих членов студенческих отрядов Москвы и Московской области, представителей государственной власти, общественных деятелей и ветеранов движения. В ходе линейки прошел торжественный вынос флагов, прозвучали рапорты командиров штабов студенческих отрядов, а активисты студенческих отрядов выступили с творческими номерами. Также командирам штабов студенческих отрядов были торжественно вручены трудовые путевки.

Студенческие отряды Москвы сегодня – это около 3000 участников, 115 отрядов из 85 высших и средних профессиональных образовательных организаций. Присоединяйтесь к одному из студенческих отрядов МГУ:

ССО «Параллакс» – https://vk.com/ssoparallaks

СПО «Спутник» https://vk.com/spo_sputnik

СПО «Кеплер» – https://vk.com/kepler_msu

ССервО «Пульсар» – https://vk.com/pulsar_msu

САО «Терра» – https://vk.com/terra_msu

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI