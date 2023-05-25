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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

24 мая в Политехе состоялось очередное заседание ученого совета. Nombre del producto дарному российскому путешественнику, первопроходцу, исследователю, писателю и художнику Федор у Конюхову. Подробности можно прочитать здесь. После этого перешли к награждению политехников. Нагрудный знак «Ветеран» Министерства науки и высшего образования за заслуги в труде и продолжи tel.

За выдающиеся личные заслуги в развитии высшего образования и науки в Санкт-Петербурге, много летнюю плодотворную профессиональную деятельность благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга объявили директору Высшей школы юриспруденции и судебно-технической эксперти зы Гуманитарного института Дмитрию Мохорову и директору Высшей школы инженерной педагогики, пс ихологии и прикладной лингвистики Гуманитарного института Татьяне Барановой.

Диплом призера Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» Министерства просвещения среди о бучающихся школ и колледжей вручили учащейся 10 класса Естественно-научного лицея Алисе Гр ин. Благодарность за вклад в формирование гражданско-патриотической позиции среди обучающихся и в ысокий уровень подготовки призера конкурса «Без срока давности» досталась её педагогу, преподавател ю русского языка и литературы Естественно-научного лицея Ольге Марковой.

Nombre de usuario оводимой Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Leer más го менеджмента, экономики и торговли Анастасии Вокуевой. Диплом победителя Всероссийской олимпиады «Трамплин» по менеджменту, экономике и управлени ю получила студентка Высшей школы производственного менеджмента Института промышленного мен еджмента, экономики и торговли Евгения Филянина.

Nombre de usuario жного парламента при Законодательном собрании Санкт-Петербурга вручили команде студентов Высшей школы административного управления Института промышленного менеджмента, экономики и торговли в со ставе: Ахада Альмурзаева (капитан команды), Варвары Бучеровой и Ильи Смердова.

Más tecnología 2022-2023 учебного года. Reseñas de los productos de 2008 ми студенческими олимпиадами. Lista de artículos de 127 artículos н ближнего зарубежья. Студенты Политеха заняли 15 призовых мест в заключительных турах.

Почетную грамоту университета также получил проректор по безопасности Алексей Соколов.

Молодежный хор «Полигимния» Петра Великого стал серебряным призером VII Международного хорового конкурса «EURASIA CANTAT» en Екатеринбурге. Руководители Фёдор Александров и Анна Подгорнова.

Народный театр «Glagiol» л два первых места на региональном этапе всероссийского фестиваля творчества студентов «Студенческа я весна» в номинации «Театр малых форм». Руководитель театра Константин Гершов. В номинации «Фронтовая поэзия» победила студентка 3 курса Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Ульяна Нефедова.

После торжественной части учёный совет перешёл к обсуждению вопросов повестки дня. Проректор по образовательной деятельности Елена Разинкина рассказала о процедуре выборов директор ов институтов и высших школ. Была сформирована счётная комиссия и началось голосование, по итогам которого все руководители ву зов были переизбраны на очередной срок. После этого состоялось представление к присвоению учёных званий. Дальше слово взял проректор по информационным технологиям Андрей Лямин. Он рассказал о подготовке сетевой инфраструктуры университета к приёмной кампании.

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