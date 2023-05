Техника безопасности и солнцезащитный крем: врач дал москвичам рекомендации перед сезоном пикников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начинается сезон пикников и поездок за город. Самая многочисленная категория травм в это время — термические поражения кожи, вызванные в основном неосторожным обращением с огнем, а также чрезмерным пребыванием на солнце. Руководитель ожогового центра Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Алексей Сачков рассказал, как избежать негативных последствий на отдыхе, какую помощь оказать пострадавшему, если несчастный случай все же произошел, и чего ни в коем случае нельзя делать при ожогах.

«При воздействии пламени на кожу образуется ожог разной степени тяжести — это зависит от времени воздействия высоких температур. Важно запомнить простое правило: лечить самостоятельно в домашних условиях можно только те ожоги, которые проявляются исключительно покраснением кожи на небольшой площади, соразмерной одной ладони. В остальных случаях нужно срочно обращаться к специалистам по лечению ожогов. Особенно если уже появились пузыри, поскольку это признак того, что ожог глубокий. Главное — не упустить время», — рассказал Алексей Сачков.

Как отметил руководитель ожогового центра, обжечься пламенем во время пикника можно в случае неправильного использования жидкости для розжига. Нужно строго соблюдать технику безопасности.

«Ключевое правило, которое нужно запомнить: не пренебрегайте инструкцией и четко следуйте указаниям на упаковке. Не совершайте главную ошибку, из-за которой происходят ожоговые травмы: ни в коем случае не доливайте жидкость для розжига в уже горящее пламя или на тлеющие угли, потому что струя вспыхнет, а за ней воспламенится жидкость в емкости, которая взорвется. В итоге ожог получит не только инициатор, но и окружающие его люди. Правильно делать следующим образом: увлажнить сухие угли розжигом и подождать, когда они пропитаются. Только после этого поджечь», — рассказал специалист.

Если несчастный случай все же произошел и ожоги были получены, а пострадавший находится за городом, необходимо потушить одежду, снять те ее остатки, которые не прилегают близко к телу, непродолжительное время полить чистой водой для охлаждения, вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить пострадавшего в ближайшую больницу, откуда его при необходимости транспортируют в ожоговый центр.

Алексей Сачков отметил, что даже кажущиеся небольшими и неглубокие ожоги могут привести к развитию ожоговой болезни, которая характеризуется нарушением работы всех систем организма. Особенно это опасно для пожилых людей, а также для тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Нежелание обращаться в ожоговый центр, хотя бы просто для осмотра, перевязки и уточнения диагноза, может привести к тяжелым последствиям. В структуре московского здравоохранения помощь при ожогах организована наилучшим образом, специалисты полностью обеспечены необходимыми препаратами и материалами, имеют огромный опыт и всегда готовы помочь.

Вред самолечения

Существует множество мифов относительно способов помощи получившему ожог, которые на самом деле не работают и даже вредят. Например, при ожогах ни в коем случае нельзя срывать одежду — это повредит коже.

Кроме того, не стоит поливать раны маслами, пищевыми продуктами или биологическими жидкостями — это не приносит пользы, а в случае с маслом препятствует естественному охлаждению тканей. Также нельзя применять в качестве обезболивающего алкоголь, заклеивать рану лейкопластырем или закрывать бинтом. Снятие таких повязок в медицинском учреждении будет травматично.

Помимо ожогов от пламени, опасность представляют и солнечные ожоги, особенно если поставить цель загореть в первый солнечный день. Безусловно, кратковременное нахождение на солнце не противопоказано, но целенаправленное получение загара под палящим солнцем в течение нескольких часов чревато солнечными ожогами и риском развития онкологических заболеваний.

Алексей Сачков назвал частую ошибку, которую совершают пострадавшие от воздействия солнечных лучей. По его словам, после нанесения солнцезащитного крема многим кажется, что нахождение на солнце становится абсолютно безопасным, однако это не так. Кремы и любые другие средства не обеспечивают полной защиты от воздействия ультрафиолетового излучения. Единственный способ гарантированно не получить ожог — защищать поверхность тела светлой одеждой в солнечный день.

«В качестве первой помощи можно использовать известные правила: охладить кожу прохладной водой, нанести спрей с декспантенолом, использовать хлопчатобумажную одежду. Необходимо исключить контакт кожи с ультрафиолетом. При ухудшении состояния необходимо обратиться за медицинской помощью к специалистам. Напомню, что тяжелые ожоги и осложнения на их фоне требуют комплексного лечения в стационаре», — добавил он.

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского — крупнейший многопрофильный научно-практический центр, который занимается проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. Ожоговый центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского круглосуточно принимает пациентов с самыми разными патологиями: ожогами пламенем, паром, раскаленными предметами, химическими веществами, электричеством, а также пострадавших с ингаляционной травмой, получаемой при вдыхании дыма, и другими поражениями.

