Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2023 года столичный коммерческий сектор сохранил положительную динамику прошлого года и нарастил объем потребления электроэнергии до 8,2 миллиарда киловатт-часов. Это на два процента превысило показатели аналогичного периода 2022 года, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем потребления электроэнергии является важным косвенным индикатором экономической активности коммерческого сектора. Так, по итогам прошлого года столичные организации увеличили энергопотребление почти на два процента по сравнению с 2021-м. Тенденция сохраняется в 2023 году: московский бизнес устойчиво наращивает объемы производства товаров и услуг, и энергопотребление закономерно увеличивается. В первом квартале наибольший рост зафиксирован в строительстве — на 6,8 процента, до 456 миллионов киловатт-часов, что связано с высокими объемами ввода нового жилья и выполненных строительных работ в столице. Кроме того, увеличилось потребление промышленного сектора: за январь — март предприятия и организации израсходовали около 1,3 миллиарда киловатт-часов, что на 1,4 процента больше, чем годом ранее», — отметил Владимир Ефимов.

По данным столичного Департамента экономической политики и развития, совокупный объем энергопотребления в Москве в первом квартале достиг 11,4 миллиарда киловатт-часов, продемонстрировав рост на 1,5 процента.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI