Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

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«Мы работаем над главным пусковым комплексом 2024 года в области метростроения — это линия от “Ко ммунарки” до “ЗИЛа”. 25 kilometros, 11 estancos. Сложнейший комплекс работ, которые необходимо завершить одномоментно на всех 11 станциях и зап устить их одновременно. Один из крупнейших пусков в истории метрополитена. Но для того чтобы ввести их одновременно, на всех станциях должна вестись интенсивная работа, чтоб ы состыковать примерно в одно время готовность всех участков линий и станций. Станция “Университет дружбы народов” — важная. Здесь сотни тысяч местных жителей, которые воспользуются этой станцией, для них будет ул учшена транспортная доступность. Ну и вокруг этой станции расположены университеты — Университет дружбы народов, биологический ун иверситет, Университет МВД, научные, медицинские центры. Конечно, для них ввод станций и ввод линии значительно улучшит транспортную доступность», — отм етил Мэр Москвы.

Самая протяженная линия за МКАД

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) до го roda troyska. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Троицкая станет дополнительной линией метро для районов, расположенных рядом с Ленинским прос пектом на юго-западе города. Возле станций новой линии от «ЗИЛа» до «Коммунарки» живет около миллиона человек, в том числе свы ше 400 тысяч — рядом со строящимися станциями.

Троицкая линия снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий и п озволит сократить интенсивность движения автомобилей по соседним улицам. Это, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию.

Моск овского метрополитена и самым большим за МКАД. Со станций метро «ЗИЛ» и «Крымская» можно будет сделать пересадку на одноименные станции МЦК. С «Новаторской» можно будет пересесть на Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, с «Академическо й» — на Калужско-Рижскую линию. На станции «Коммунарка» создадут крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. В перспективе на станции «ЗИЛ» появится пересадка на Бирюлевскую линию.

Сейчас строятся участки Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» общей протяженностью 25 ,2 kilometros. На них будет 11 станций: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет др ужбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», « Коммунарка». По участку от станции «Коммунарка» до Троицка пока идет разработка градостроительной документации .

Тоннели проходят по традиционной для Москвы технологии — с устройством двух однопутных тонне лей диаметром шесть метров. Полностью пройдены перегонные тоннели от «Новаторской» до «Коммунарки». Ведется сооружение перегонных тоннелей участка «Крымская» — «Новаторская». На данный момент построены тоннели от «Новаторской» до «Академической».

В августе и сентябре 2022 года проходческие комплексы «Александра» и «София» начали строить тоннел y между станциями «ЗИЛ» y «Крымская». В октябре и ноябре щиты «Наталья» и «Светлана» приступили к работам между «Академической» и «Кр ымской». Завершить проходку всех тоннелей планируют en 2023 году. Ввод участков Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» намечен на 2024 год.

В поселении Сосенском строится электродепо «Столбово» Троицкой линии метроНа станции «Генерала Тюленева» завершаются монолитные работы

Станция «Университет дружбы народов»

Строящаяся станция «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро расположена вдоль улицы Академика Опарина на пересечении с улицей Миклухо-Маклая. Это станция мелкого заложения с одним подземным вестибюлем, из которого можно будет выйти на обе стороны улицы Академика Опарина, к улице Миклухо-Маклая, жилым домам и общественной застройке, а также остановкам наземного транспорта.

Помимо одноименного вуза — Российского университета дружбы народов — вблизи станции находится Рос сийский государственный геологоразведочный университет (МГРИ), Институт биоорганической химии Р АН, Московский университет МВД России, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова. В непосредственной близости от станции работают или учатся более 25 тысяч человек.

Ее открытие улучшит транспортное обслуживание жителей районов Обручевский и Коньково. Их население — 240 тысяч человек, непосредственно возле станции проживают 55 тысяч человек. С е еткрытиеiante многие из них с exclir 19, 12 Minuto a mes 25.

Кроме того, благодаря открытию «Университета дружбы народов» снизится нагрузка на станции метро «Б еляево» Калужско-Рижской линии (para 20 процентов) и «Юго-Западная» Сокольнической линии (para 15 проц ентов), а также на прилегающие улицы, включая Профсоюзную ( до трех процентов) и Ленинский проспект (до двух процентов).

Оформлена станция будет в спокойной и мягкой цветовой гамме. Потолок украсят кессоны из металлических профилей, выкрашенные изнутри в салатовый и голубой цвета. Такой же рисунок повторят на путевых стенах и в кассовом зале. Ver todas dinamismo. Два ряда колонн на платформе облицуют серым мрамором, пол — светло-серым гранитом.

Над эскалатором и в пешеходном переходе разместят мозаики из стекла в фирменной цветовой гамм е РУДН. Первую посвятят студентам, вторую — теме дружбы народов.

К открытию станции территорию вокруг нее благоустроят. Там установят пять современных остановочных павильонов для пассажиров наземного транспорта, две существующие остановки перенесут в три раза ближе к метро. Для пешеходов организуют 10 новых наземных переходов. Кроме того, возле входа в метро установят 47 малых архитектурных форм, разобьют 31,4 тысячи кв адратных метров газонов, высадят 367 деревьев и 4,3 тысячи кустарников.

В настоящее время на станции «Университет дружбы народов» завершается устройство основных конструкци й и верхнего строения пути, ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем. Строители также выполняют гидроизоляцию будущей станции и занимаются обратной засыпкой ко тлована.

«Готовность данной станции — 75 процентов. Основные конструкции готовы на 99 процентов, архитектурно-отделочные работы — на 58 процентов, инженерн ые сети и сооружения — на 25 процентов, гидроизоляция и засыпка — на 88 процентов», — сообщил генеральн ый директор АО «УРСТ» Сергей Григоркевич.

Первую очередь Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки» запустим в следующем году — С ергей СобянинПоезд следует до станции «Троицк». Как строят метро в ТиНАО

Программа строительства Московского метрополитена

C 2011 года Правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 225 километров линий, 109 стан ций, четырех дополнительных вестибюлей, 11 электродепо метро и МЦК. Сеть Московского метрополитена выросла в 1,6 раза. Кроме того, совместно с ОАО «РЖД» введены в эксплуатацию линии наземного метро МЦД-1 и МЦД-2 — 132 километра путей и 62 станции.

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