Сергей Собянин: Пассажиры совершили более 900 миллионов поездок по МЦК с момента его открытия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Пассажиры совершили уже более 900 миллионов поездок по Московскому центральному кольцу (МЦК) с момента его открытия 10 сентября 2016 года. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Это крупнейший транспортный проект и один из самых востребованных. С его запуском свыше трех миллионов пассажиров получили новый вид городского транспорта и удобные маршруты, благодаря которым они меньше времени тратят на дорогу. Открытие МЦК вдохнуло жизнь в ранее заброшенные территории вокруг Московской кольцевой железной дороги и повлияло на их социальное и экономическое развитие», — подчеркнул Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются станции Нижегородская, Площадь Гагарина и Ростокино. В среднем жители и гости столицы ежедневно совершают более 540 тысяч поездок по МЦК.

Протяженность МЦК — 54 километра. На нем расположена 31 станция. По кольцу ездят скоростные электропоезда «Ласточка», которые двигаются практически бесшумно и могут разгоняться до 120 километров в час. Запуск пассажирского движения по МЦК снизил нагрузку на некоторые участки метро и железнодорожную инфраструктуру.

