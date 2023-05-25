Проект комплексного развития территорий в Южнопортовом районе позволит создать свыше 6,5 тысячи рабочих мест — Сергей Собянин

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Южнопортовом районе проведут работы по комплексному развитию территории нежилой застройки вдоль Волгоградского проспекта (владение 32). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемого участка в Южнопортовом районе. Это территория площадью порядка 16 гектаров вдоль Волгоградского проспекта. Вместо устаревших складов появятся предприятия легкой и электронной промышленности, торговый центр, кафе, отделения банков и офисы. Будет создано больше 6,5 тысячи рабочих мест. Всего в столице 30 активных проектов комплексного развития территорий общей площадью 406,4 гектара», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Рядом с реорганизуемой территорией расположены станции метро «Волгоградский проспект» и «Дубровка», а также станция Московского центрального кольца Угрешская.

Реорганизация неэффективно используемой территории позволит разместить на ней современные объекты производственного и общественно-делового назначения, включая предприятия легкой и электронной промышленности, торговый центр, точки общепита, отделения банков и офисный комплекс. Градостроительный потенциал участка составляет свыше 260 тысяч квадратных метров.

Предполагаемый объем инвестиций — около 36 миллиардов рублей.

По состоянию на 23 мая 2023 года Правительство Москвы одобрено 30 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 406,4 гектара — они находятся в стадии реализации. Планируется возвести более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано почти 93 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит около 779,6 миллиарда рублей.

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