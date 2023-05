Почти две тысячи работ было подано на 65-ю научную конференцию МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Подведены итоги 65-й научной конференции МФТИ, которая была приурочена к 115-летию Л.Д. Ландау. Конференция проходила по 104 секциям и собрала почти две тысячи участников со всей России. Свои работы подавали студенты, аспиранты и молодые ученые из ведущих вузов страны: МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана и других.

