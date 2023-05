Поздравляем с днём рождения Галину Серебрякову!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management

Сегодня мы поздравляем с днём рождения директора Института отраслевого менеджмента ГУУ, Почётного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, кандидата экономических наук, доцента Галину Серебрякову.

Мы счастливы, что такой великолепный сотрудник работает сегодня в нашем университете и желаем ей дальнейших профессиональных успехов и карьерного роста. Пожелание, исполнение которого одинаково хорошо пойдёт как на личное благо именинницы, так и на общественное. В этом и есть суть настоящего, правильного и качественного менеджмента. Однако день рождения – это всё же персональный праздник, поэтому вдобавок желаем Галине Серебряковой ещё и личного счастья, здоровья и любви.

Галина Серебрякова окончила Московский институт управления в 1984 году по специальности «Инженер-экономист по организации управления». Сразу же поступила в аспирантуру и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в 1987 году. Уже на следующий год начала преподавать в родном вузе, сочетая это с работой консультантом в «Газпроме», «Юниконе», «Экконе» и других компаниях. В 1993 году ей было присвоено учёное звание доцента. С 2000 года работает заместителем заведующего кафедрой «Теория управления» ГУУ. В 2012 году ей было рисвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». С 2016 года занимала должность заместителя директора по учебной работе Института государственного управления и права. В 2021 году награждена медалью Министерства науки и высшего образования РФ «За вклад в реализацию государственной политики в области образования». Галина Серебрякова автор более 150 научных и учебно-методических печатных работ, в том числе 15 монографий.

