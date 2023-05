Победа студентки ГУУ во Всероссийском конкурсе «Время решать»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Проект студентки 3 курса Государственного университета управления Дарьи Языковой удостоен призового места на Всероссийском конкурсе социальных проектов и рекламы «Время решать».

Всероссийский конкурс «Время решать» ежегодно проводится на базе Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь). Приоритетными направлениями деятельности конкурса являются социальная реклама и социально-ориентированные проекты.

Среди 220 заявок из 15 регионов России проект Дарьи Языковой, студентки 3 курса группы «Реклама и связи с общественностью 3-5» Института маркетинга ГУУ, под названием «Не сдувайся!» был удостоен почетного призового места в номинации «Плакат/Баннер».

В рамках проекта Дарья под руководством доцента кафедры рекламы и связей с общественностью Александры Тимохович разработала решение, направленное на привлечение внимание подростков к проблеме низкой физической активности.

Дарья Языкова рассказала о своем проекте: «Цель проекта: привлечь внимание подростков, молодых людей к проблеме низкой физической активности и дать им понять, что для занятий спортом необходима лишь мотивация. Поскольку целевой аудиторией проекта являются подростки, то для более фокусированного воздействия на сознание молодых людей был разработан слоган с применением техники языковой игры «Не сдувайся!». Для разработки проекта и итоговых макетов социальной рекламы была проделана большая работа – аналитическая, исследовательская, проектная, дизайнерская. Подготовив несколько макетов и слоганов, я провела опрос представителей целевой аудитории и затем выбрала итоговый макет социальной рекламы. Рада, что члены жюри конкурса высоко оценили мою работу».

Александра Тимохович комментирует работу своей студентки: «При разработке проекта Дарья провела объемную работу: детально изучила конкурентную среду, глубоко вникла в суть социальной проблемы, провела опрос представителей целевой аудитории, выявила поведенческие инсайты, провела анализ информационного поля социальных коммуникаций по схожей тематике, разработала креативные дизайн-макеты. Полученное решение получило заслуженный отклик у членов жюри и участников конкурса».

Поздравляем студентку и научного руководителя!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI