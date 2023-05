НИУ ВШЭ принял решение обучать участников СВО и членов их семей за счет собственных средств

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики"

Никита Анисимов ВШЭ реализует большое количество социальных программ, направленных на создание равного доступа к высококлассному образованию для всех категорий граждан нашей страны. При этом в нашем университете действует студенческий Ситуационный центр, который вместе с Дирекцией по сопровождению отдельных категорий студентов помогает принимать точечные решения о поддержке родственников бойцов СВО. Однако мы считаем, что имеем возможность оказывать поддержку на системной основе. Наш долг как университета — помогать защитникам Отечества теми средствами, которыми мы располагаем. Мы постоянно ведем содержательный диалог с Минобрнауки по этому вопросу, многие российские вузы уже предоставляют скидки на обучение участникам специальной военной операции и их детям.

На проекты социальной поддержки студентов Высшая школа экономики выделяет более четверти всех внебюджетных доходов университета. В 2021 году на реализацию действующих инициатив в помощь студентам направили более 3,8 млрд рублей. Большую часть этих средств — почти 2,2 млрд рублей в год — составила существующая в Вышке много лет система скидок за успеваемость для студентов-платников (от 25 до 70%). В НИУ ВШЭ уже пятый год реализуется проект «Социальный лифт». В рамках этого проекта на места за счет университета принимаются абитуриенты, которые в силу различных социальных факторов и жизненных обстоятельств не могут на равных конкурировать с большинством поступающих в борьбе за бюджетные места. В 2022 году появилась дополнительная категория — дети ветеранов боевых действий, для которой проводился отдельный конкурс (было выделено дополнительно 50 мест). Во все кампусы университета в 2022 году по проекту поступили 174 человека. В 2022 году НИУ ВШЭ организовал работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» и обеспечил прием поступающих в рамках специальной квоты. В 2023 году университет будет осуществлять прием в рамках установленной изменениями в закон «Об образовании в Российской Федерации» отдельной квоты. Также университет обеспечит особые права поступающим из новых регионов в соответствии с федеральным законодательством. А на образовательных программах, где более 75% бюджетных мест заняли поступающие без вступительных испытаний и поступающие в рамках квот (целевой, специальной и особой), НИУ ВШЭ за свой счет в 2023 году выделяет дополнительно до 25% мест для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ. Всего в прошлом году Вышка приняла 230 таких абитуриентов.

