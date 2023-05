На трех станциях Серпуховско-Тимирязевской линии метро продолжается ремонт

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На станциях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии метро идет ремонт. До 9 июня включительно закрыты входы и выходы «Чеховской» и «Цветного бульвара». Сами станции в будние дни продолжают работать. Перейти на них можно с соседних пересадочных станций «Тверская», «Пушкинская» и «Трубная».

В выходные, 27 и 28 мая, ограничат движение на участке между «Савеловской» и «Боровицкой» — они станут временно конечными. Такие ограничения позволяют сделать ремонт на станциях примерно в восемь раз быстрее по сравнению с работами только по ночам.

На станциях покрасят около шести тысяч квадратных метров поверхностей потолков и стен, спрячут 60 квадратных метров кабельных линий за стены, заменят 50 элементов освещения и более 500 ламп, обновят светодиоды в навигационных указателях. Кроме этого, специалисты очистят путевые стены, а еще отремонтируют лавочки на платформах и заменят более 360 метров рельсов и 60 шпал.

После ремонта станции станут комфортнее, светлее и красивее.

Сориентироваться во время закрытий станций москвичам и гостям столицы помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они продолжают дежурить у закрытых входов и выходов станций.

По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, более 60 инспекторов ЦОМП будут дежурить во время ограничения движения на участке между «Савеловской» и «Боровицкой» 27 и 28 мая.

«Обращайтесь к ним, если вам нужна помощь, они обязательно подскажут самый удобный и быстрый маршрут. Мы стараемся организовать максимально комфортные поездки по городу в рамках поручений Мэра Москвы», — отметил Максим Ликсутов.

Оставить заявку на сопровождение можно на официальном сайте Московского метрополитена, в приложении «Метро Москвы», через чат-бот Александру или позвонив в контакт-центр ЦОМП по телефонам: +7 495 622-73-41 и +7 800 250-73-41 (вызов бесплатный). Время работы службы — с 05:30 до 01:00.

C начала 2023 года сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров оказали помощь по 25 125 заявкам.

Всего в течение мая и летних месяцев работники метро отремонтируют около 20 центральных станций Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий. Многие из этих станций работают уже десятки лет и нуждаются в ремонте.

Ограничения будут кратковременными и не доставят серьезных неудобств пассажирам. Большинство станций пересадочные, а прекращение движения поездов происходит исключительно в выходные дни и сезон отпусков, когда людей в транспорте меньше.

