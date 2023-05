На стройплощадке все стабильно: текущий статус строительства кампуса мирового уровня НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета продолжает расти и развиваться.

По данным на 24 мая, все ранее начатые работы по объектам первой очереди – это Учебный корпус СУНЦ НГУ, Досуговый центр СУНЦ НГУ и Комплекс студенческих общежитий (два здания с переходом между ними) – продолжаются. Из только начатых работ – монтаж лифтового оборудования в блоке Б Комплекса общежитий.

Заметные невооруженному взгляду изменения наблюдаются по объектам второй очереди. Например, прогресс по Корпусу поточных аудиторий: работы по устройству вертикальных конструкций подземного этажа сделаны на 95 %, по устройству плиты перекрытия подземного этажа и гидроизоляции по поверхности стен под обратную засыпку – на 60 %. А на площадке, выделенной под строительство Учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ и Научно-исследовательского центра, начаты работы по расчистке территории и подготовке площадки под временные сооружения.

Справка: «Создание сети современных кампусов» – это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Наука и университеты». Новосибирская область вошла в число 8 пилотных регионов, отобранных Министерством науки и высшего образования России в 2021 году. Всего по планам к 2030 году по всей стране появится сеть из 30 кампусов мирового уровня. Кампус мирового уровня НГУ состоит из двух очередей строительства. В первую входят здания физико-математической школы (учебный корпус и досуговый центр), а также комплекс студенческих общежитий на 690 мест. Строительство этой очереди финансируется благотворителем. Во вторую очередь входит корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, отапливаемым переходом и научной библиотекой нового типа, учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана, научно-исследовательских центр. Они строятся в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Актуальные новости о ходе строительства и фотографии со стройплощадки публикуются в специализированном разделе «Строительство кампуса мирового уровня» на сайте НГУ, на инвестиционном портале Новосибирской области, на сайте фонда-благотворителя (о ФМШ и о корпусах НГУ) и специальном ресурсе прокампус.рф (первая и вторая очередь).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI