МФТИ организует летнюю школу по математической и теоретической физике в Турции

С 28 августа по 3 сентября пройдет международная научная школа для студентов и аспирантов на базе математической деревни Али Несина около Измира. К участию приглашаются студенты старших курсов и аспиранты, интересующиеся исследованиями современной теоретической и математической физики.

Темы научной школы: солитоны в калибровочных теориях поля, методы квантования, сильно связанные системы. Главной особенностью является система students for students, при которой аспиранты под руководством ученых готовят лекции и задачи для слушателей по тематике своего научного направления.

Научная школа представляет собой интенсивный курс лекций с последующим вечерним обсуждением в формате коллоквиумов с решением задач. Все лекции разделены на два уровня по сложности материала.

Летняя школа направлена в том числе на развитие кадрового потенциала МФТИ, совершенствование научно-исследовательской деятельности в аспирантуре, привлечение иностранных студентов для обучения в МФТИ и расширение связей ученых МФТИ с коллегами из других стран.

«Мы ожидаем существенного повышения уровня научной грамотности аспирантов, их умения встраивать свои исследования в общую картину научного познания, совершенствования навыков публичных выступлений. В среднесрочной перспективе нам видится важным усиление взаимодействия с различными внешними площадками, предоставляющими возможности проведения международных мероприятий», — отметил старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Эдвард Мусаев.

Площадкой для проведения школы выбрана математическая деревня Али Несина. Принимающая сторона полностью покрывает проживание с полным пансионом для всех лекторов и участников, а также обеспечивает трансфер из аэропорта.

Оргкомитет конференции:

Эмиль Ахмедов (МФТИ)

Эдвард Мусаев (МФТИ)

Sadik Deger (Босфорский университет)

Ilmar Gahramanov (Босфорский университет)

Вся подробная информация о школе и регистрация доступна на сайте.

Летняя школа проводится в рамках стратегического проекта «Исследовательское лидерство (от бакалавра до нобелевского лауреата)» программы «Приоритет-2030».

