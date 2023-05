Московский электробус признали лучшим в номинации «Низкоуглеродный транспорт» на международном конкурсе «Зеленая Евразия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Проект Мосгортранса «Московский электробус» занял первое место в номинации «Низкоуглеродный транспорт» на международном конкурсе «Зеленая Евразия». Он прошел в рамках II Евразийского экономического форума.

Всего на конкурс поступило около 300 заявок. Участниками стали госучреждения, коммерческие организации, общественные и деловые объединения из государств — членов Евразийского экономического союза, среди которых Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, а также Узбекистана, Азербайджана и других стран.

«Москва находится на первом месте в Европе по количеству электробусов на дорогах. Российский электробус по соответствию цены и качества один из лучших в мире. По поручению Сергея Собянина мы развиваем в столице самый современный экологичный транспорт российского производства, который безвреден для окружающей среды и здоровья жителей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новая партия электробусов выйдет на городские маршруты уже в этом году. Их производят на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Благодаря этому удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания транспорта, сэкономить на логистике, создать на предприятии высокотехнологичные рабочие места, а также условия для быстрого и качественного развития столичного транспорта. Всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса поступит 1,2 тысячи электробусов.

