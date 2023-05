К конкурсным процедурам готовы: завершилась программа дополнительного профессионального образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехническом университете успешно завершилась краткосрочная программа дополнительного профессионального образования «Кадровая политика университета: управление карьерными траекториями профессорско-преподавательского состава», которую организовала и провела Конкурсная комиссия ППС для учёных секретарей учёных советов институтов и председателей экспертно-кадровых комиссий институтов.

Основная цель данного обучения заключалась в актуализации профессиональных знаний слушателей в области трудового законодательства, нормативно-правового регулирования, а также кадровой политики в отношении отдельной категории работников — профессорско-преподавательского состава. Фокус обучения был направлен на специальный период организации и подготовки конкурсных процедур на замещение должностей педагогических работников, относящихся к ППС.

Удостоверения о повышении квалификации слушателям вручала проректор по образовательной деятельности СПбПУ, председатель Конкурсной комиссии ППС Елена Разинкина. Наш университет сейчас находится в активной фазе проведения конкурсных процедур для преподавателей, поэтому данное обучение, которое было организовано специально в период подготовки к конкурсному избранию, как нельзя важно и актуально. Помимо изучения необходимых трудовых нормативных и законодательных вопросов мы постарались также отразить в программе современные тенденции кадровой политики, реализуемой в отношении преподавателей , — подчеркнула Елена Михайловна.

Обучение по отдельным разделам программы проводили начальник Управления персонала Мария Пахомова, начальник Отдела кадрового делопроизводства научно-педагогических работников Екатерина Бородина и секретарь Конкурсной комиссии ППС Ольга Калинина.

Важно отметить, что обучение проходили учёные секретари из всех институтов, участвующих в конкурсных процедурах. Это даёт дополнительную возможность всем образовательным структурным подразделениям вуза находится в едином информационном поле и говорить на одном профессиональном языке.

В конце церемонии вручения удостоверений о повышении квалификации слушатели поблагодарили Конкурсную комиссию ППС за обучение и предложили по возможности расширить состав слушателей в лице директоров высших школ, технических секретарей учёных советов институтов и отдельных работников, занимающихся кадровыми вопросами в институтах, при наборе слушателей на очередной запуск программы.

