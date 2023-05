Инвестор построит общественно-деловой комплекс в составе ТПУ «Кунцевская»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кунцевская» появится общественно-деловой комплекс. Для его строительства город предоставил инвестору в аренду земельный участок в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

«Инвестор построит общественно-деловой комплекс с офисами, магазинами, кафе, культурно-досуговыми объектами и парковкой на западе столицы. Площадь здания составит 30 тысяч квадратных метров. Благодаря появлению коммерческих объектов будут созданы новые рабочие места, также у москвичей появится возможность получать необходимые услуги в шаговой доступности от метро», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Транспортно-пересадочный узел формируется на базе станции Московского метрополитена «Кунцевская» Филевской линии и двух одноименных станций Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий.

«Для строительства общественно-делового комплекса город предоставил инвестору в аренду на пять лет без проведения торгов земельный участок площадью 1,17 гектара на Молдавской улице. В течение этого времени он должен завершить возведение объекта», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Получить статус масштабного инвестиционного проекта могут производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры и спорта. Для их возведения город с 2016 года предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов. Благодаря этому развивается городская инфраструктура и создаются новые рабочие места.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI