Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Для мужчин карьерный успех может стать центральной частью их идентичности и самооценки. Они могут испытывать большее давление на работе и столкнуться с высокими уровнями стресса, связанными с выполнением своих обязанностей и ожиданий. В этом контексте удовлетворённость браком и поддержка в личной жизни могут стать критическими факторами для предотвращения выгорания у мужчин.

У женщин большее влияние на развитие синдрома выгорания оказывает деперсонализация, то есть отчуждение от коллег и клиентов, уменьшение эмпатии и сочувствия, в то время как у мужчин наиболее значимый фактор — эмоциональное выгорание от перегрузки запросами и неспособности справляться с ними.

Исследователи предполагают, что деперсонализация у женщин связана с социальными ролями и ожиданиями, которые часто возлагаются на женщин в профессиональной сфере. Так, во многих культурах ожидается, что женщины будут заботливыми и отзывчивыми. Они часто сталкиваются с высокими ожиданиями по отношению к эмоциональной поддержке коллег, клиентов или пациентов. Рост этих ожиданий может приводить к увеличению стресса и желанию дистанцироваться от этих обязанностей, что в итоге приводит к деперсонализации. В результате может снижаться качество работы и ухудшаться отношения с коллегами и клиентами.

У мужчин эмоциональное выгорание может быть обусловлено социальными ожиданиями, связанными с их ролями провайдеров и защитников, которые часто предполагают высокий уровень ответственности и стресса на работе.

Данные говорят, что рост профессиональной успешности у мужчин также связан с высокими значениями удовлетворённости личными отношениями. Такой зависимости для женщин не было выявлено. По мнению исследователей, это может говорить о том, что для мужчин более важна поддержка в личной жизни для достижения успеха в работе, чем для женщин.