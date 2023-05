Женатые мужчины реже страдают от выгорания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Для мужчин карьерный успех может стать центральной частью их идентичности и самооценки. Они могут испытывать большее давление на работе и столкнуться с высокими уровнями стресса, связанными с выполнением своих обязанностей и ожиданий. В этом контексте удовлетворённость браком и поддержка в личной жизни могут стать критическими факторами для предотвращения выгорания у мужчин.

У женщин большее влияние на развитие синдрома выгорания оказывает деперсонализация, то есть отчуждение от коллег и клиентов, уменьшение эмпатии и сочувствия, в то время как у мужчин наиболее значимый фактор — эмоциональное выгорание от перегрузки запросами и неспособности справляться с ними. Исследователи предполагают, что деперсонализация у женщин связана с социальными ролями и ожиданиями, которые часто возлагаются на женщин в профессиональной сфере. Так, во многих культурах ожидается, что женщины будут заботливыми и отзывчивыми. Они часто сталкиваются с высокими ожиданиями по отношению к эмоциональной поддержке коллег, клиентов или пациентов. Рост этих ожиданий может приводить к увеличению стресса и желанию дистанцироваться от этих обязанностей, что в итоге приводит к деперсонализации. В результате может снижаться качество работы и ухудшаться отношения с коллегами и клиентами. У мужчин эмоциональное выгорание может быть обусловлено социальными ожиданиями, связанными с их ролями провайдеров и защитников, которые часто предполагают высокий уровень ответственности и стресса на работе. Данные говорят, что рост профессиональной успешности у мужчин также связан с высокими значениями удовлетворённости личными отношениями. Такой зависимости для женщин не было выявлено. По мнению исследователей, это может говорить о том, что для мужчин более важна поддержка в личной жизни для достижения успеха в работе, чем для женщин.

Люди, испытывающие синдром выгорания на работе, часто не могут отключиться от работы и находятся в постоянном напряжении. Поэтому личные отношения становятся отдушиной от карьерной гонки, источником удовлетворения и поддержки. Интересно, что такая взаимосвязь была выявлена только у мужчин. Возможно, это связано с традиционными социальными ролями, в которых мужчинам часто приписывается большая ответственность за достижение успеха в карьере, что может создавать большее давление на работе.

Исследователи подчеркивают, что для организаций понимание особенностей выгорания у сотрудников может стать инструментом для оказания помощи в стрессовых ситуациях и повышения мотивации.

Феномен профессионального выгорания многогранен. Личные отношения сотрудников как внутри организации, так и за её пределами не просто важны, а могут расцениваться как значимый предиктор выгорания на работе. То, как люди выстраивают рабочие и личные отношения, ведут и определяют себя в них, может также быть связано с их самоопределением в профессии и приводить к выгоранию. Наше исследование позволяет обратить внимание на важность дальнейшего изучения феномена выгорания в контексте профессиональной идентичности и особенностей взаимодействия между людьми на работе.

25 мая

