До утра пятницы в столице ожидается туман

В столице в ближайшие часы ожидается туман. Видимость на дорогах достигнет 200–700 метров. Такая погода сохранится до 07:00 26 мая.

Туман может увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам нужно быть предельно внимательными на дороге, особенно тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам советуют прикрепить к одежде светоотражающие фликеры.

Кроме того, в туман не рекомендуется выполнять высотные и строительно-монтажные работы, а также вскрытие грунта.

В случае необходимости следует звонить по телефону 101 или 112.

