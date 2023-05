Гроза, град и ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшее время в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца дня.

Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию едущих впереди транспортных средств. Следует также избегать внезапных маневров: обгонов и перестроений. Парковать автомобиль лучше всего вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не укрываться от непогоды под деревьями. Дети должны находиться под присмотром взрослых.

В случае необходимости можно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия Главного управления МЧС России по городу Москве: +7 495 637-22-22.

