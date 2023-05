В 344 жилых домах в ЮАО в этом году пройдет капитальный ремонт

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году в рамках столичной программы капитального ремонта в ЮАО в порядок приведут 344 дома. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Самое высокое из этих зданий расположено на Чертановской улице (дом 27, корпус 1). Это 22-этажный дом, построенный в 1984 году по проекту типовой серии. Он находится в пешей доступности от парка 30-летия Победы. Здесь проведут работы по восстановлению фасада, крыши и замене инженерных систем. На крыше специалисты обновят стяжку, а затем уложат новое мягкое гидроизоляционное кровельное покрытие.

Самое старое здание в округе, в котором в 2023 году пройдет капремонт, находится по адресу: Дербеневская улица, дом 18. Пятиэтажный жилой дом построили в 1900 году в неоклассическом стиле. Здание имеет сложную форму в плане, к его торцу примыкает соседний дом. Фасады выполнены из окрашенного кирпича, оконные проемы украшены наличниками, сандриками и замковыми камнями. По периметру здания расположены межэтажные пояса и венчающий карниз.

В рамках капремонта специалисты обновят фасад, заменят внутренние инженерные системы, сохранив при этом первозданную красоту старинного дома. Для удобства жителей фасадные работы разделят на несколько этапов: сначала промоют плоскости от накопившихся загрязнений, а затем приведут в порядок кирпичную кладку и заполнят современными материалами выветренные швы. На следующем этапе эксперты обработают антисептическим составом места намокания и вернут фасаду исторический цвет. Затем в доме заменят водосточные трубы и отливы, восстановят штукатурку цоколя с последующей окраской.

Самый длинный дом среди тех, что отремонтируют в ЮАО, расположен в Шипиловском проезде (дом 63, корпус 1). Его возвели в 1974 году по типовому проекту, в здании 18 подъездов. Совсем скоро специалисты приведут его в порядок и заменят электросеть.

Наибольшая площадь фасада среди зданий, где запланированы работы, у дома 9 на Коломенской улице. Она составляет 75,9 тысячи квадратных метров. Двенадцатиэтажный дом 1983 года постройки состоит из двух объемов разных типов серий. Это П30 (модификация П30/12) и П46 (модификация П46/12). Специалисты приведут в порядок фасад и крышу, заменят магистрали холодного и горячего водоснабжения.

Наименьшая площадь фасада из тех зданий на юге столицы, где будут проводить капитальный ремонт, у дома 34 в Борисовском проезде. Она составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Шестнадцатиэтажный дом построили в 1975 году по типовому проекту. В рамках капитального ремонта специалисты обновят фасад и крышу, заменят внутренние инженерные системы.

Как ранее сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в 2023 году в программу капремонта жилого фонда столицы вошло более 2,3 тысячи домов.

