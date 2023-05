В нескольких округах столицы временно изменится схема движения

Source: MIL-OSI Russian Language News

В нескольких районах ЦАО, ВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО и ТиНАО временно изменится схема движения транспорта.

Так, 27 мая с 08:30 до 11:00 полностью закроют для движения два участка в районе улицы Академика Черенкова в Троицке. Это связано с проведением забега, посвященного празднованию Дня городского округа Троицк.

27 мая с 09:00 до 15:00 перекроют участок Московской аллеи от пересечения с улицей Юрия Никулина из-за проведения фестиваля «Динамо — 100 лет».

До 22 июня для проезда закрыта одна полоса на двух участках Дербеневской улицы. Ограничения ввели в связи с реконструкцией инженерных сетей. Кроме того, временно нельзя парковаться в местах ограничений.

До 20 февраля 2024 года в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей на участках улицы Жебрунова недоступна одна полоса для движения. Парковка также временно запрещена.

С 25 мая до 20 июля одна полоса будет круглосуточно недоступна для движения на пересечении улиц Добролюбова и Гончарова. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией инженерных сетей. Специалисты организуют здесь движение по одной — двум полосам в каждом направлении.

До 22 августа в связи с проведением строительных работ на участке Шелепихинской набережной от дома 4, строения 1 до дома 14 круглосуточно введено одностороннее движение в сторону Шелепихинского моста. Для проезда недоступна одна полоса.

Кроме того, до 30 июля закрыта для движения одна из трех полос на участке бокового проезда внешней стороны 42-го километра МКАД. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена в ЮЗАО.

До 25 июля круглосуточно недоступна для движения одна из двух полос в каждом направлении на участке Семеновского путепровода от улицы Госпитальный Вал до Семеновского проезда. Это связано с проведением ремонтных работ.

С 26 до 28 мая с 01:30 до 05:30 в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей будет закрыт для проезда Средний Тишинский переулок в районе дома 30.

До 10 марта 2024 года на участках улицы Академика Семенова будет закрыто несколько полос для движения. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

С 29 мая по 26 июня для проезда будет недоступна одна полоса на проспекте Мира в районе дома 54, а с 27 июня по 30 июля — в Орлово-Давыдовском переулке в районе дома 54 на проспекте Мира. Это связано со строительством инженерных сетей.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда и заранее планировать маршрут.

