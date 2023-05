В Левобережном районе освободили доступ к набережной

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили на севере столицы незаконно установленный забор, который перекрывал сквозной проход по набережной канала имени Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Инспекторы установили, что вдоль набережной по адресу: Ленинградское шоссе, владение 69, корпус 1 располагается административное здание. Рядом с ним находился забор, который примыкал к берегу и мешал свободному передвижению горожан.

«Забор возвели на территории общего пользования без разрешительной документации. Ограждение блокировало доступ к береговой полосе и ограничивало подход по набережной. Специалисты Госинспекции оперативно приняли меры и демонтировали незаконный объект. Теперь набережная открыта для прогулок», — рассказал Иван Бобров.

Глава контрольного ведомства пояснил, что территория вдоль береговой линии водных объектов предназначена для общего пользования. Право на свободный доступ к ней имеет каждый гражданин.

