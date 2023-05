В Кузьминках построят дом по программе реновации на 460 квартир

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Согласован проект строительства жилого дома по программе реновации в районе Кузьминки на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы. Новый дом на улице Шумилова будет состоять из двух разносекционных корпусов, которые объединит подземная одноуровневая автостоянка.

В новостройке будет 460 квартир: 126 однокомнатных, 239 двухкомнатных и 95 трехкомнатных. При этом несколько из них адаптируют для проживания маломобильных граждан.

«Комплекс отделочных работ в квартирах будет выполнен с учетом постановления Правительства Москвы. На кухнях появятся мойки и плиты, а санузлы оборудуют сантехникой. Благодаря этому переезд для жильцов в новый дом будет быстрее и комфортнее», — рассказала Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

В каждом корпусе оборудуют вестибюли с лифтовыми холлами, колясочными и помещениями для хранения уборочного инвентаря.

Территорию возле дома благоустроят: здесь появятся проезды, тротуары, фонари. Также оборудуют детские и спортивные площадки и зоны отдыха. Кроме того, установят малые архитектурные формы и озеленят территорию.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем ввода в эксплуатацию и строительства жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

