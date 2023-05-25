Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Обсуждение реставрационных работ прошло в ходе совещания с Минстроем. В нем приняли участие ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и проректор Вероника Минина. «Создание качественно новых условий для обучения, развитие необходимой для этого инфраструкт уры — важная задача, которую мы продолжаем решать», — подчеркнул Ирек Файзуллин, глава Минстро я России.

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