В ГУУ прошла Евразийская научная конференция

24 мая 2023 года в Государственном университете управления состоялось пленарное заседание Евразийской научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам управления устойчивым развитием в системе «природа – общество – человек». Конференция была приурочена к 160-летию со дня рождения выдающегося ученого Владимира Вернадского.

Пленарное заседание прошло в Центре информационных технологий под модерацией директора Центра проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества ГУУ, члена Международной научной школы устойчивого развития имени П.Г. Кузнецова Андрея Головина.

Среди всех приветственных речей участников конференции наиболее необычной и поразительной стала видеозапись с передовой под Артёмовском. Её сделал президент Межрегиональной общественной организации «Русское космическое общество», действительный член Русского географического общества Алексей Гапонов. На фоне редких, но вполне реальных раскатов взрывов, сквозь поскрипывание автоматного ремня о микрофон он говорил об объективных природных законах и противоречащих им субъективных общественных процессов. Отметив, что достижение устойчивого развития связано с разрешением этого противоречия.

Череду пленарных докладов начал главный научный сотрудник Института философии РАН, президент клуба инновационного развития Института философии РАН, доктор психологических наук, профессор Владимир Лепский. Темой его выступления была «Субъектная безопасность России и устойчивость развития». Учёный утверждал, что несмотря на лидерство в области субъектных экономических исследований сама субъектность России выражена сегодня довольно слабо. Не хватает целеустремлённости, рефлексивности, коммуникативности и социальности. Нет внятной проработанной идеологии, аналитических центров и даже просто не хватает транспортной инфраструктуры, чтобы в должной мере обеспечить субъектность страны. Всё это нужно восстанавливать и выстраивать заново, отказываться от западных принципов субъектности, которые по множеству признаков напоминают тоталитарную секту. Необходима другая концепция безопасности, нынешняя, «окопная», как высказался эксперт, не отвечает современным реалиям.

Профессор кафедры общественных наук Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Александр Субетто в свои 86 лет выступил экспрессивно и заразительно. Учёный говорил о том, что капиталистическая модель экономики привела мир на грань экологической катастрофы. Природа отвечает на это всё жёстче и жёстче, существование человечества находится под угрозой. Для преодоления кризиса человечеству нужно посмотреть правде в глаза, создать новую методологию познания, учитывающую всю сложность природного устройства планеты, а также обеспечить научное управление социально-биосферной эволюцией.

Руководитель лаборатории экофилософских исследований Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, доктор философских наук, профессор Элеонора Баркова сделала доклад на тему «Экофилософский поворот в науке – условие устойчивого развития современной многополярной цивилизации». Неудивительно, что сотрудница донецкого вуза много говорила о мире и миротворчестве, которое есть не просто создание чего-либо нового, а проектно-созидательная деятельность и переосмысление пространства бытия. Во многом миротворчеству помогает мягкая сила культуры. Да и предложенная Россией повестка развития многополярного мира тоже вполне отвечает вызовам становления ноосферной исторической эпохи.

Председатель ревизионной комиссии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, президент Ассоциации стажеров Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Казахстане Руслан Сарсенбай рассказал о качестве управления. Эксперт познакомил участников конференции с тремя наиболее эффективными системами бездефектного управления: Six Sigma (США), Toyota Management System (Япония), Спутник-Скалаар (СССР). И предложил две конкретные рекомендации: опробировать в ГУУ новую модульную программу электронного обучения на основе синтеза зарубежных и отечественных передовых систем управления производительностью; создать в Евразийском сетевом университете сеть экспертов в области развития производительности.

Руководитель АНО «Центр развития Республики Алтай» Михаил Грудинин рассказал о реализации проекта ноосферного развития на Алтае, который действует с 1991 года. Сегодня этот регион является экологической столицей России, его эколого-экономический индекс равен 215%, это более чем вдвое выше, нежели в Чеченской Республике, занимающей в этом рейтинге второе место. Эксперт предложил переходить от ноосферных идей к делу их реализации. Для этого нужно развивать три ключевых направления: регенеративную экономику, IT-индустрию и гуманитарные технологии.

После перерыва конференция продолжила работу по трем секциям: экспертная сессия «Рейтинг энергетического суверенитета», научно-практическая сессия «Региональные и отраслевые проблемы управления развитием», деловая сессия «Бизнес и университеты».

На экспертной сессии прошла презентация и обсуждение рейтинга энергетического суверенитета стран мира, подготовленного руководителем научного проекта Центра проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества Екатериной Шамаевой.

На конференции прошла презентация научного дайджеста «Спутник университетской науки», подготовленный молодыми учеными и студентами ГУУ в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологии.

По итогам конференции было решено поддержать предложение об организации совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, инновационных лабораторий на базе Государственного университета управления, а также поддержать идею создания рабочей группы по проработке перспективных тематик, связанных с развитием методик и моделей энергетического суверенитета и устойчивости регионального развития.

