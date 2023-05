Высшая инженерная школа СПбПУ – лучший партнёр 2022 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

22 мая в Москве прошла конференция «Технологический суверенитет вместе!», организованная разработчиком отечественных программных решений «Базальт СПО». На мероприятии «Базальт СПО» представил стратегию развития партнёрской экосистемы на 2023-2025 гг. Завершилась конференция торжественной церемонией награждения. «Партнёром года» по авторизованному обучению второй год подряд стала Высшая инженерная школа ДНОиМК СПбПУ. Директор ВИШ Александр Кудаков и преподаватель Егор Орлов получили дипломы за плодотворное сотрудничество и продвижение российских операционных систем.

С 2020 года Санкт-Петербургский государственный университет Петра Великого — авторизованный учебный центр «Базальт СПО». На базе Высшей инженерной школы открыта программа профессиональной переподготовки « Системное и сетевое администрирование ОС Альт » и девять краткосрочных курсов .

Это наиболее полноценная и комплексная подготовка инженеров по администрированию и сопровождению российской операционной системы “Альт”. Такая программа профпереподготовки — единственная в РФ , — отметил начальник отдела образовательных проектов «Базальт СПО» Владимир Кашицин

В конце прошлого года Минцифры выбрала ОС Альт одной из трёх наиболее перспективных для господдержки операционных систем. Она уже успешно внедряется в работу российских организаций и компаний. Спрос на обучение и переподготовку специалистов также растёт. За два года, с момента образования авторизованного центра, в ВИШ по продуктам “Базальт СПО” прошли обучение уже 2300 слушателей, и еще тысяча человек пройдёт до конца года , — рассказал директор ВИШ Александр Кудаков.

Чтобы познакомить всех с программами обучения по операционной системе Альт, Высшая инженерная школа проводит День открытых дверей. Встреча пройдёт в онлайн-формате 31 мая в 18:00. Для участия необходима регистрация .

