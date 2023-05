Всегда первый! 111 Почётным доктором Политеха стал Федор Конюхов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

24 мая в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошла торжественная церемония вручения мантии и диплома Почетного доктора СПбПУ легендарному российскому путешественнику, первопроходцу, исследователю, писателю и художнику Федору Конюхову. Решение о присвоении звания было принято единогласно ученым советом Политеха еще в феврале.

Перечислять рекорды Федора Филипповича можно очень долго, и все они уникальны и невероятны. Так Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику. Первым из россиян побывал на семи мировых вершинах. А еще первым в мире посетил пять полюсов Земли — три раза Северный географический, Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты) и мыс Горн (полюс яхтсменов). Федор Конюхов совершил больше 50 уникальных экспедиций на суднах, аэростатах, лыжах и собачьих упряжках. Награждён Орденом Почёта за заслуги в области изучения возможностей человека в экстремальных условиях, самоотверженность и целеустремлённость, проявленные при достижении новых мировых рекордов в одиночных путешествиях. Примечательно, что Конюхов стал 111 Почетным доктором Политеха. Как отметили на торжественной церемонии и здесь только первый!

Для Санкт-Петербургского политехнического университета это по-настоящему знаковое событие. Мы гордимся дружбой и сотрудничеством с Федором Филипповичем — нашим выдающимся соотечественником, первым россиянином, покорившим «Семь Вершин мира», неоднократным рекордсменом, занесенным в «Книгу рекордов Гиннесса». Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет несомненно интересным и успешным, поскольку ученые Политеха имеют большой опыт модернизации спортивных снарядов и средств передвижения, и мы уже наметили ряд совместных проектов , — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Совместная работа Конюхова с Политехом может привести к новым мировым достижениям. Сейчас путешественник вместе с учеными СПбПУ готовит воздушный шар, на котором собирается пролететь над всей Россией — от Архангельской области до Камчатки. Также путешественник рассказал, что получил разрешение на исследование микропластика в Антарктиде, и готов вместе со специалистами вуза изучать этот вопрос.

Мне очень приятно, что такой большой и знаменитый университет, как Санкт-Петербургский политехнический принял меня в свой коллектив. Я люблю Санкт-Петербург, я провел здесь свою юность, учился, а сейчас я стал Почетным доктором такого серьезного вуза. Мы будем работать совместно над моими новыми проектами, а о своих прошедших экспедициях, я буду рассказывать студентам и преподавателям , — сказал Федор Конюхов, принимая звания Почётного доктора.

Знаменитый путешественник сделал подарок для музея Политеха. Он преподнёс фрагмент воздушного шара, на котором совершил кругосветку в 2016-ом году. Тогда он установил новый мировой рекорд полёта вокруг Земли — 11 дней 4 часа и 20 минут.

После торжественной церемонии в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» состоялось рабочее совещание, посвященное обсуждению направлений сотрудничества команды Федора Конюхова с Передовой инженерной школой СПбПУ «Цифровой инжиниринг».

Напомним, специалисты Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» уже разрабатывают улучшенную конструкцию саней для арктических экспедиций Федора Конюхова и Виктора Симонова. Об этом стороны договорились в рамках визита путешественников в СПбПУ 7 февраля 2023 года .

В рамках рабочего совещания ведущие инженеры совместно с Федором Конюховым обсудили возможность создания воздушного шара и гондолы (кабины аэростата) для полета протяженностью более 5000 км над Россией уже в следующем году. Так, специалисты уже изучили лучшие разработки гондол, которые были оценены лично путешественником, а также проанализировали мировой опыт реализации подобных конструкций. Далее, исследователями совместно со студентами ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» будет осуществлено математическое моделирование, проведены цифровые испытания и составлена рабочая конструкторская документация для изготовления изделия из композитных материалов. В результате летательный аппарат вберет в себя все лучшие практики и будет отвечать техническим характеристикам мирового уровня. Кроме того, особое внимание разработчики уделят эргономике кабины аэростата, чтобы сделать полет не только безопасным, но и комфортным сразу для двух участников полета.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI