Бадминтонисты НГУ – призеры Универсиады

Бадминтон – предпоследний этап Универсиады высших учебных заведений Новосибирской области – принес НГУ седьмую бронзовую медаль. Спортсмены выступали в разных дисциплинах: в личных встречах участвовали 2 девушки и 2 юноши, парные соревнования проходили отдельно среди юношей, девушек и смешанные (микст). Турнир проводился по олимпийской системе – на выбывание. В нем приняли участие семь вузов и нашими основными соперниками были команды СибГУТи и НГМУ.

Хамидреза Рабии (ИМПЗ) выиграл все свои встречи, в том числе финальный решающий микст вместе с Анной Степановой (ЭФ). Прекрасно справились со своей задачей и принесли выигрышные очки пара Елена Юношева (ММФ) и Парасту Баэди (ИМПЗ). Также в составе нашей команды выступали: Ибрахим Фат Ауди (ИМПЗ), Михаил Бабенко (ММФ), Никита Линев (ГИ) и Юань Чунчун (ИФП).

Поздравляем тренера Надежду Ряттель и ее воспитанников с отличным результатом!

